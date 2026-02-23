Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπόκλιση της UEFA στον Καρέτσα: «Ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς»

Η Ομοσπονδία αποθέωσε τον 18χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος κάνει μεγάλα παιχνίδια με φανέλα της Γκενκ, μέσω ανάρτησης στα social media

Καρέτσας

O Κωνσταντίνος Καρέτσας διατηρεί πάνω του τα βλέμματα με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τη φανέλα της Γκενκ, έχοντας εδραιωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος θα απουσιάσει από τη ρεβάνς της ομάδας του με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο Europa League, αποθεώθηκε από την UEFA, η οποία τον χαρακτήρισε «ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς», σε μια ανάρτησής της στα social media.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα βίντεο με τις κορυφαίες φετινές του ενέργειες στο Europa League!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωνσταντίνος Καρέτσας UEFA
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark