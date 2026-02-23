Υπόκλιση της UEFA στον Καρέτσα: «Ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς»

O Κωνσταντίνος Καρέτσας διατηρεί πάνω του τα βλέμματα με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τη φανέλα της Γκενκ, έχοντας εδραιωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος θα απουσιάσει από τη ρεβάνς της ομάδας του με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο Europa League, αποθεώθηκε από την UEFA, η οποία τον χαρακτήρισε «ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς», σε μια ανάρτησής της στα social media.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα βίντεο με τις κορυφαίες φετινές του ενέργειες στο Europa League!

