Σοκαριστικό σκηνικό στην Ιταλία όταν ένα ζευγάρι στη Νάπολη τσακώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Νάπολι στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα και η κατάσταση ξέφυγε σε απίστευτο βαθμό.

Όλα άρχισαν όταν ο άνδρας οπαδός των «παρτενοπέι» παρακολουθούσε την αναμέτρηση στο σπίτι του και άρχισε να βρίζει μετά από ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στην ομάδα του. Η 35χρονη σύζυγός του θεωρώντας ότι τα άσχημα αυτά λόγια απευθύνονταν σε εκείνη άρχισε να απειλεί τον 40χρονο να φύγει από το σπίτι αλλιώς θα τον μαχαίρωνε.

Ο σύζυγός της αρνήθηκε να αποχωρήσει από την οικεία του με τη γυναίκα να αρπάζει ένα ψαλίδι και να του το εκτοξεύει, ενώ στη συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα της προσπαθώντας να τον μαχαιρώσει. Ο 40χρονος που αιμορραγούσε κάλεσε πρώτα τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και μετά το ασθενοφόρο, με την γυναίκα να αρνείται να σταματήσει αφού όπως έγινε γνωστό μετά την αναπαράσταση των ερευνητών φέρεται να του πέταξε περισσότερα μαχαίρια κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Μάλιστα, ένα εξ αυτών βρέθηκε από τους αστυνομικούς καρφωμένο σε ένα τοίχο, με τον τραυματισμένο άνδρα να μεταφέρεται εσπευσμένα στο τοπικό νοσοκομείο. Η 35χρονη συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και επιβαρυντική επίθεση και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή εν αναμονή της δίκης της. Κατηγορήθηκε επίσης για κατοχή μαχαιριού, επειδή οι αστυνομικοί βρήκαν τρεις άλλες λεπίδες στην τσάντα της, μία εκ των οποίων ήταν ανοιχτήρι. Όσον αφορά το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, όμως, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

