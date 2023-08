Ο Μέσι υποδέχθηκε τον Ζόρντι Άλμπα στην Ίντερ Μαϊάμι με «ντοπιέτα»

Το «κοντέρ» του Μέσι ξεκίνησε και δεν σταματά να γράφει στο MLS! Ο σπουδαίος Αργεντινός ήταν για μια ακόμη φορά απολαυστικός αυτή τη φορά με αντίπαλο το Ορλάντο, απέναντι στο οποίο σκόραρε δύο φορές, για την αναμέτρηση των playoffs.

Ο «πούλγκα» χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά για να ανοίξει το σκορ, όταν υποδέχθηκε άψογα την μπάλα στην περιοχή και κεραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων για το 1-0.

Το δεύτερο του γκολ, ξεκίνησε ουσιαστικά από τον ίδιο, όταν με την... γνωστή του κίνηση, πέρασε την μπάλα στα αριστερά και ο Μαρτίνες του «σέρβιρε» το τελικό 3-1.

Μάλιστα ο Μέσι σκόραρε έφτασε τα πέντε τέρματα σε μόλις τρία ματς με τα «φλαμίνγκο» σε μια βραδιά, όπου πριν τη σέντρα, έγινε η παρουσίαση του Ζόρντι Άλμπα.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj