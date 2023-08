«Καμπάνα» του ΝΒΑ στον Γκρέιαμ επειδή συνελήφθη να οδηγά υπό την επήρεια ουσιών το 2022

Την παράβαση που έκανε πριν από περίπου έναν χρόνο θα… πληρώσει τώρα ο Ντεβόντε Γκρέιαμ.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2022 ο γκαρντ των Σπερς είχε συλληφθεί στη Βόρεια Καρολίνα, καθώς σε έλεγχο της αστυνομίας είχε διαπιστωθεί ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Ο 28χρονος, ο οποίος τότε αγωνιζόταν για τους Πέλικανς, βρέθηκε ένοχος σ’ αυτό το αδίκημα και έτσι το ΝΒΑ του επέβαλε ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων την επόμενη σεζόν.

Ο Γκρέιαμ ανήκει στα «σπιρούνια» από τον περασμένο Φεβρουάριο, ως ανταλλαγή από την ομάδα της Νέας Ορλεάνης.

