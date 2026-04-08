Υδατοσφαίριση-World Cup ανδρών- Προκριματικά: Η Ισπανία νίκησε 15-8 τις ΗΠΑ

Η Ισπανία νίκησε 15-8 τις ΗΠΑ και συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα της προκριματικής φάσης του World Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, που εξασφαλίζει απευθείας την πρόκριση στα τελικά του Σίδνεϊ.

Οι Ιβηρες, που είναι και κάτοχοι του τίτλου, μαζί με την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ιταλία, θα παίξουν πλέον στον όμιλο για τις θέσεις 1-4, με στόχο ένα πλασάρισμα που θα τους φέρει έναν πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες της Division 1 (Σερβία, Ολλανδία, Κροατία και ΗΠΑ) θα διεκδικήσουν τις θέσεις 5-8.

Ο νικητής αυτού του γκρουπ θα προκριθεί στην τελική φάση (μαζί με την διοργανώτρια Αυστραλία και δύο ομάδες από τη Division 2), ενώ ο τελευταίος θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία.

Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης του World Cup υδατοσφαίρισης ανδρών (Division 1), που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη:

Α΄ ΦΑΣΗ ======= Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4 Σερβία-Ολλανδία 15-11 Ουγγαρία-ΕΛΛΑΔΑ 13-12 Μ. ΤΡΙΤΗ 7/4 Ολλανδία-Ουγγαρία 15-16 πεν. (κ.α. 11-11) ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 16-15 Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4 Σερβία-Ουγγαρία 10-12 Ολλανδία-ΕΛΛΑΔΑ 11-14 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες) ΤΕΡΜ. Β. Ουγγαρία 36-33 8 ΕΛΛΑΔΑ 42-39 6 Σερβία 40-39 3 Ολλανδία 33-40 1 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4 Ιταλία-Ισπανία 12-10 Κροατία-ΗΠΑ 16-7 Μ. ΤΡΙΤΗ 7/4 Ισπανία-Κροατία 14-10 ΗΠΑ-Ιταλία 8-15 Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4 Ιταλία-Κροατία 13-11 Ισπανία-ΗΠΑ 15-8 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες) ΤΕΡΜ. Β. Ιταλία 40-29 9 Ισπανία 39-30 6 Κροατία 37-34 3 ΗΠΑ 23-46 0 Β΄ ΦΑΣΗ ======= ΟΜΙΛΟΣ 1-4 Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9/4 17:30 Ιταλία-ΕΛΛΑΔΑ 19:45 Ουγγαρία-Ισπανία Μ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/4 17:30 Ουγγαρία-ΕΛΛΑΔΑ 19:45 Ιταλία-Ισπανία ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12/4 13:00 Ισπανία-ΕΛΛΑΔΑ 15:00 Ουγγαρία-Ιταλία ΟΜΙΛΟΣ 5-8 Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9/4 13:30 Σερβία-ΗΠΑ 15:30 Κροατία-Ολλανδία Μ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/4 13:30 Κροατία-ΗΠΑ 15:30 Σερβία-Ολλανδία ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12/4 09:00 Σερβία-Κροατία 11:00 Ολλανδία-ΗΠΑ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

