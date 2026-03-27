Έναν μήνα εκτός ο Ραφίνια, χάνει τα προημιτελικά του Champions League

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Ραφίνια!

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό της εθνικής του ομάδας με τη Γαλλία, με τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ραφίνια τραυματίστηκε στον δικέφαλο μηριαίο μυ του δεξιού του ποδιού και ξεκινά άμεσα την απαραίτητη θεραπεία, ενώ θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα.

Έτσι, αναμένεται να απουσιάσει από τους προημιτελικούς της Μπαρτσελόνα για το Champions League κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ θα χάσει και το παιχνίδι με τους «ροχιμπλάνκος» για το πρωτάθλημα, μαζί με τις αναμετρήσεις της ομάδας του κόντρα σε Εσπανιόλ, Θέλτα και Χετάφε.

