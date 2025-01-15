Παναθηναϊκός: Με αυτόν τον παίκτη στην ενδεκάδα δεν χάνει από τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα… ξίφη τους για τη φάση των «8» στο Κύπελλο Betsson. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ σήμερα στις 19:30 με περίπου 40.000 φιλάθλους να είναι στο πλευρό του Τριφυλλιού. Στόχος των «πράσινων» είναι να κάνουν το πρώτο βήμα έτσι ώστε να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

