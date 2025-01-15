Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Με αυτόν τον παίκτη στην ενδεκάδα δεν χάνει από τον Ολυμπιακό

Ο παίκτης των «πράσινων» που διατηρεί εξαιρετική... παράδοση κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο και δεν έχει δει την ήττα!

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα… ξίφη τους για τη φάση των «8» στο Κύπελλο Betsson. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ σήμερα στις 19:30 με περίπου 40.000 φιλάθλους να είναι στο πλευρό του Τριφυλλιού. Στόχος των «πράσινων» είναι να κάνουν το πρώτο βήμα έτσι ώστε να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark