Απόψε το βράδυ ανοίγει η αυλαία της 28ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ερυθρό Αστέρα (21:15, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Novasports Prime) με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει σε τροχιά πρώτης θέσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 17 νίκες και 9 ήττες στη φετινή διοργάνωση, προερχόμενοι από την εκπληκτική εντός έδρας επικράτηση με το εντυπωσιακό 109-77. Στο ματς με τους Ιταλούς, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της στη σεζόν, παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ με πολυφωνία στην επίθεση και υψηλά επίπεδα έντασης και στις δύο άκρες του παρκέ. Με τη νίκη αυτή, ανέβηκαν στη 2η θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο από την πρωταθλήτρια, Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη πλευρά, οι Σέρβοι βρίσκονται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 16-11, μετρώντας αισίως πέντε νίκες στα έξι πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά τους ματς. Η μοναδική τους ήττα σε αυτό το διάστημα ήρθε την περασμένη εβδομάδα με το οριακό 83-82 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ μέσα στο Βελιγράδι.

Μπορεί πριν το τζάμπολ του αγώνα να υπάρχει ένα γιορτινό κλίμα στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου, μιας και οι οπαδοί των δύο συλλόγων διατηρούν αδελφικές σχέσεις εδώ και χρόνια, ωστόσο, στο παρκέ αναμένεται μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο φορμαρισμένες ομάδες. Άλλωστε, οι Πειραιώτες έχουν ηττηθεί στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια τους με τον Ερυθρό Αστέρα, με το τελευταίο τους ροζ φύλλο αγώνα να χρονολογείται τον Απρίλιο του 2024. Αξιοσημείωτο επίσης είναι πως οι Σέρβοι έχουν περάσει νικηφόρα στα τρία από τα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο ΣΕΦ!

Στον πρώτο γύρο, ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με σκορ 91-80 στην «Beogradska Arena», γνωρίζοντας μια πρωτοφανής καθίζηση στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, με τον Ερυθρό Αστέρα να γράφει επιμέρους σκορ 32-15!

Στα αγωνιστικά, αμφίβολοι για την ομάδα του Μπαρτζώκα δίνονται οι Νιλικίνα, Παπανικολάου και Μόρις, με τους δύο πρώτους πάντως να συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστούν, καθώς, συμμετείχαν στις δύο τελευταίες προπονήσεις. Παράλληλα, εκτός παραμένει ο Κόρι Τζόζεφ.

Για τους φιλοξενούμενους, ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Πλαβσιτς, Κάνααν, Κάρτερ και Ριβέιρο, ενώ, αμφίβολος δίνεται ο Νταβίντοβατς.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μιγκέλ Άνγκελ Πέρεθ, Σέφι Σέμες και Μαξίμ Μπουμπέρ.

