Έκανε... μισό comeback και έφυγε με βαθμό από το Περιστέρι ο Λεβαδειακός! Σε ένα χορταστικό ματς στα δυτικά προάστια, ο Ατρόμητος έδειξε ότι θα πάρει νίκη οξυγόνο κόντρα στη φορμαρισμένη ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, κάνοντας το 2-0 στο 25' όμως οι Βοιωτοί έβγαλαν αντίδραση και με πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, που μοίρασε ασίστ και σκόραρε με εκπληκτικό ψαλιδάκι, έφυγαν με το 2-2 από το Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Εξαιρετική αναμέτρηση, με τον Ατρόμητο να εκμεταλλεύεται τις δυο καλές ευκαιρίες του στο ματς και να βάζει δύσκολα στον Λεβαδειακό, που με την καθοδήγηση του Νίκου Παπαδόπουλου, άλλαξε τη ροή.

Είχαν την ευκαιρία για την ολική ανατροπή στο 90' οι φιλοξενούμενοι, όταν ο Μόσχου υπέδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Όζμπολτ από τον Τσιγγάρα, αλλά μετά από χρήση του VAR, αναίρεσε την απόφαση του.

Στην 4η θέση με ματς περισσότερο από τον Άρη ο Λεβαδειακός, που θα κοντραριστεί την επόμενη αγωνιστική με τους «κίτρινους». Στη 10η θέση ο Ατρόμητος που για έκτο σερί ματς δεν παίρνει νίκη και ταξιδεύει την επόμενη αγωνιστική στην Κρήτη για ματς με τον ΟΦΗ.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με αλλαγή προσέγγισης και διάταξης ο Ατρόμητος, με τον Λεωνίδα Βόκολο να επιλέγει το 3-4-3. Χουτεσιώτης στην εστία, με τους Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Τσακμάκη στο κέντρο της άμυνας. Ο Μουντές στη δεξιά πτέρυγα, ο Ούρονεν στην αριστερή, ενώ οι δυο χαφ, ήταν οι Μίχορλ και Μοτουσαμί. Η τριάδα στην επίθεση αποτελούνταν από τους Μπάκου, Γιουμπιτάνα και Τσαντίλα.

Από την άλλη ο Νίκος Παπαδόπουλος επέμεινε στο 4-2-3-1 με Λοντίγκιν στα γκολποστ και τετράδα άμυνας με Τσάπρα, Κάτρη, Λιάγκα και Βήχο. Ο Τσιμπόλα με τον Τσόκαϊ ήταν τα δυο χαφ, ο Κωστή μπροστά τους και οι Παλάσιος, Πεδρόσο και Συμελίδης στην επίθεση.

Το ματς:

Αναγνωριστικό και στοιχειωδώς «νωχελικό» το ξεκίνημα της αναμέτρησης στο Περιστέρι με τον Λεβαδειακό να κάνει πρώτος αισθητή την παρουσία του στο ματς στο έκτο λεπτό. Ωραία ανάπτυξη με τον Πεδρόσο να παίζει κάθετα στον Παλάσιος, που απέναντι από τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου, έκανε... τσαφ και έστειλε την μπάλα άουτ.

Η πρώτη παρουσία του Ατρόμητου στο ματς έγινε στο 15'. Από λάθος του Παλάσιος, ο Μπάκου πήρε την μπάλα τροφοδότησε κάθετα τον Τσαντίλα, που από δύσκολη θέση σούταρε και έστειλε την μπάλα άουτ.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν ταχύτητες και στο 20ο λεπτό έλυσαν τον «γόρδιο δεσμό» με πολύ όμορφο τρόπο. Παιχνίδι από τα αριστερά, με τον Μπάκου να παίρνει την μπάλα από έξυπνη πάσα του Ούρονεν, έκανε την προσποίηση και πλάσαρε στην απέναντι γωνία, αφήνοντας «άγαλμα» τον Λοντίγκιν για το 1-0!

Πριν καν ο Λεβαδειακός προλάβει να ανασυνταχθεί, ο Ατρόμητος βρήκε τον τρόπο και έθεσε βάσεις για μια πολύ σημαντική νίκη. Ήταν το 25ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν από γέμισμα από την αντίπαλη περιοχή, ο Κάτρης έκανε κακό υπολογισμό, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι, ο Μπάκου έβαλε το σώμα και πήρε την κατοχή, πάσαρε στον Τσαντίλα που με μονοκόμματο σουτ έγραψε το 2-0 για το πρώτο γκολ της επαγγελματικής του καριέρας!

Παρόλα αυτά οι Βοιωτοί, έβγαλαν σφυγμό και στο 28' αντέδρασαν, μπαίνοντας ξανά στο ματς. Εξαιρετική αντεπίθεση με τον Παλάσιος να φεύγει στον χώρο και να πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Συμελίδη, ο οποίος δεν λάθεψε στο τετ-α-τετ γράφοντας το 2-1.

Από το σημείο εκείνο και έπειτα, ο Ατρόμητος, προσπάθησε να «παγώσει» τον ρυθμό προκειμένου να μην δώσει χώρους στον Λεβαδειακό. Στο 36' ο Λοντίγκιν είχε απάντηση, σε δυο χρόνους, στο επικίνδυνο πλασέ εκτός περιοχής από τον Γιουμπιτάνα, με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται χωρίς κάτι άλλο αξιοσημείωτο.

Με νέα πρόσωπα στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός, αφού ο Νίκος Παπαδόπουλος απέσυρε, Τσιμπόλα και Πεδρόσο και έριξε στο ματς, Όζμπολτ και Μπάλτσι, τραβώντας λίγο πιο πίσω τον Κωστή.

Η κίνηση αυτή, έδωσε στους φιλοξενούμενους τα ηνία της διαχείρισης του ματς, αλλά και αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 58' ο Κωστή και ο Βήχος συνεργάστηκαν εξαιρετικά με τον τελευταίο να βρίσκεται σε θέση βολής, αλλά να κάνει κακό πλασέ, στέλνοντας την μπάλα εύκολα στον Χουτεσιώτη.

Τα λεπτά κυλούσαν με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να έχει τα ηνία και να πλησιάζει με ευκολία την περιοχή του Ατρομήτου, την στιγμή που οι δυο προπονητές έκαναν τις δικές τους κινήσεις από τον πάγκο.

Στο 72' ο Ατρόμητος απείλησε με τον Παπαδόπουλο να πατά περιοχή και να κάνει δυνατό, συρτό σουτ στο οποίο αντέδρασε ο Λοντίγκιν απομακρύνοντας με τα πόδια. Η απάντηση του Λεβαδειακού στις ευκαιρίες ήρθε τρία λεπτά αργότερα. Πολύ ωραία κάθετη του Μπάλτσι, εντός περιοχής, ο Παλάσιος κοντρόλαρε με πλάτη και γύρισε απευθείας με σουτ, μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης.

Ωστόσο ό,τι δεν κατάφερε σε εκείνη τη φάση ο Αργεντίνος το έκανε στο 78'! Ο Λαγιούς πέρασε κάθετα στον Μπάλτσι, αυτός έκανε τρομερό γύρισμα στην περιοχή και ο Παλάσιος με τρομερό ψαλιδάκι και κόντρα στον Μανσούρ, ισοφάρισε σε 2-2!

To μομέντουμ του ματς, ανήκε πλέον στον Λεβαδειακό, του οποίου κάθε επίθεση, ενέπνεε την πεποίθηση ότι θα βρει το γκολ της ολικής ανατροπής. Oι φιλοξενούμενοι είχαν φέρει το ματς στα μέτρα τους και στο 90' ήρθε η φάση που ουσιαστικά καθόρισε το ματς. Σε φάση διαρκείας στην περιοχή του Χουτεσιώτη, ο Όζμπολτ, ανατράπηκε από τον Τσιγγάρα και ο Μόσχου, αδίστακτα, έδειξε την άσπρη βούλα. Ωστόσο στο VAR ο Ευαγγέλου είχε διαφορετική άποψη και κάλεσε τον συνάδελφο του, να εξετάσει τη φάση σε on field review. Από αυτόν προέκυψε ότι δεν υπάρχει παράβαση με τον «νεοφώτιστο» διαιτητή, να παίρνει πίσω την απόφασή του και να ολοκληρώνει ουσιαστικά την αγωνία στο ματς το οποίο έληξε ισόπαλο.

ΜVP: Κορυφαίος του ματς ήταν ο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο Αργεντινός, ήταν εξαιρετικός, αποτελώντας μόνιμη πηγή κινδύνου για την εστία του Χουτεσιώτη, την οποία παραβίασε στο 79' ισοφαρίζοντας σε 2-2, ενώ νωρίτερα, μοίρασε και την ασίστ στον Συμελίδη με την οποία ο Λεβαδειακός μείωσε στο σκορ.

Η σφυρίχτρα: Ό,τι δεν χρειάστηκε να κάνει ο Μόσχου σε ολόκληρο το ματς, του έτυχε στο τέλος. Η φάση του πέναλτι στο 90' ήταν δύσκολα διαχειρίσιμη, αλλά την έφερε εις πέρας με επιτυχία, αναιρώντας την αρχική του απόφαση, λαμβάνοντας συμβουλή από το VAR και κάνοντας on field review.

Oι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Aτρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μίχορλ (62' Τσιγγάρας), Γιουμπιτάνα (62' Γκαρσία), Μουντές, Τσαντίλας (77' Καραμάνης), Ούρονεν (62' Παπαδόπουλος), Μπάκου, Τσακμάκης (83' Τσακμάκης), Μανσούρ, Μουτουσαμί.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Τσάπρας (90'+5' Γιούριτς), Λιάγκας, Τσοκάι, Τσιμπόλα (46' Όζμπολτ), Πεντρόσο (46' Μπάλτσι), Κωστή, Παλάσιος (90'+4' Μανθάτης), Συμελίδης (66' Λαγιούς).

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Μπούξμπαουμ, Χριστοδούλου

4η: Μυλοπούλου

VAR: Ευαγγέλου, Παπαπέτρου

