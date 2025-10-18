Περίπατος στη Λάρισα με «καυτό» Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό και τώρα Μπαρτσελόνα

Επέστρεψε στις νίκες, κάνοντας… προθέρμανση ενόψει Μπαρτσελόνα και ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0 της ΑΕΛ Novibet εκτός έδρας για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League πριν την «καυτή» εβδομάδα που ακολουθεί. Ντεμπούτο έκανε ο Στέλιος Μαλεζάς στον «βυσσινί» πάγκο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος επέστρεψε στα γκολ, σκοράροντας δις. Με… αλήτικο τακουνάκι στο 1' λεπτό, ενώ στο 44' έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πέναλτι έπειτα από χέρι του Κοβάτσεβιτς. Φτωχό το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου, καθώς ο Μαροκινός είχε δύο τεράστιες ευκαιρίες, ενώ ο έφτασε κοντά στο 3-0 με τον Ποντένσε. Πολύ καλή εμφάνιση στο α’ μέρος ο Πορτογάλος, όπως και ο Γιαζίτσι που ήταν βασικός.

Στο β' μέρος ο Ολυμπιακός έπαιξε στο… ρελάντι, κάνοντας συντήρηση δυνάμεων ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Επέστρεψε στη δράση μετά από 155 ημέρες ο Γιάρεμτσουκ, θετικό ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Μάνσα.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε την ΑΕΛ Novibet ο Στέλιος Μαλεζάς. Στο τέρμα ο Μελίσσας. Οι Τσάκλα και Μπακαλιάννης στα στόπερ, με τους Δεληγιαννίδη και Κοβάσεβιτς στα μπακ. Στάικος, Πέρες και Χατζηστραβός στα χαφ, με τους Νούργο και Ουάρντα στα «φτερά», ενώ ο Πασάς στην κορυφή.

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στα στόπερ Ρέτσος και Μάνσα, με τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα μπακ. Σιπιόνι και Έσε στα χαφ, με τους Γιαζίτσι και Ποντένσε στα άκρα, ενώ ο Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Το ματς

Πολλές φορές λέμε με δόση υπερβολής σε ένα γρήγορο γκολ ότι «καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο προπονητής». Πρόκειται για τις περιπτώσεις που είναι ακριβής αυτή η διαπίστωση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνηθίζει φέτος να «πετάει» το πρώτο ημίχρονο, μπήκε δυνατά, με ξεκάθαρο στόχο να βρει πολύ νωρίς το 1-0. Ο Ποντένσε και Ορτέγκα συνεργάστηκαν ωραία από τα αριστερά, με τον Αργεντινό να κάνει το overlap και το γύρισμα στο πρώτο δοκάρι, με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει με τακουνάκι πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό δράσης.

Με την ίδια ορμή -σαν να μην είχε ανοίξει- συνέχισε ο Ολυμπιακός, ψάχνοντας νωρίς ένα δεύτερο γκολ. Η πρώτη απόπειρα των γηπεδούχων για να ξεμυτίσουν έγινε στο 7', με τον Δεληγιαννίδη να κάνει το γύρισμα και τον Ρέτσο να διώχνει.

Ο Ελ Κααμπί παραλίγο στο 10’ να βάλει νέα γκολάρα. Ακόμη καλύτερη από το 0-1. Ο Ποντένσε σέντραρε ωραία από τα αριστερά και ο Μαροκινός επιδίωξε να σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω.

Αμέσως μετά ο Γιαζίτσι έκανε ωραία σέντρα, ο Ελ Κααμπί γυριστή κεφαλιά, με τον Μελίσσα να μπλοκάρει. Η πρώτη τελική της ΑΕΛ Novibet έγινε στο 12'. Από το λάθος του Κοστίνια, ο Χατζηστραβός πήρε και πλάσαρε, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει.

Καλή στιγμή είχε και στο 14' ο Ολυμπιακός, με τον Ελ Κααμπί να φεύγει πολύ γρήγορα στην κόντρα, μοιράζοντας για τον Τσικίνιο, αλλά ο Μπαγκαλιάνης έδιωξε σωτήρια.

Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να κάνει ζημιά στους «βυσσινί» και στο 20', με τον Γιαζίτσι να μοιράζει στον χώρο για τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Μαροκινός άργησε και κλείστηκε.

Στο 23' ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής από μπαλιά του Γιαζίτσι, ο Μαροκινός «όπλισε» και εκτέλεσε, αλλά ο Τσάκλα έβαλε «stop» στον άσο των Πειραιωτών.

Μετά τα μέσα του ημιχρόνου, η ομάδα της Λάρισας άρχισε να ανεβαίνει στο γήπεδο, βλέποντας ότι έριξε κάπως την ένταση η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και είχε καλή στιγμή στο 29'. Το γύρισμα του Κοβάτσεβιτς από τα αριστερά, αλλοιώθηκε από τον Μάνσα και ο Τζολάκης μπλόκαρε προτού γίνει ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση για την «ερυθρόλευκη» άμυνα.

Τεράστια ευκαιρία για το 2-0 είχε ο Ολυμπιακός στο 38'. Γιαζίτσι, Κοστίνια και Τσικίνιο συνεργάστηκαν εξαιρετικά, με τον Πορτογάλο να σερβίρει στον Ελ Κααμπί που πλάσαρε με τη μία, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω.

Στο 41' υπήρξε η φάση του πέναλτι που έφερε το 2-0 για τους Πειραιώτες. Στο κόρνερ του Γιαζίτσι, ο Μάνσα πιάνει γεμάτο σουτ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Κοβάτσεβιτς. Ο ρέφερι Τσακαλίδης μετά από onfield review έδειξε την άσπρη βούλα, από την οποία ο Ελ Κααμπί έκανε το 2-0 στο 44'.

Στο 45'+1' ο Ελ Κααμπί έφυγε κάθετα, πλάσαρε και ο Μελίσσας μπλόκαρε. Δύο λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 3-0. Ο Έσε μοίρασε κάθετα για τον Ποντένσε, που πλάσαρε με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός κατέβασε στροφές, έπαιξε στο… ρελαντί. Με την ΑΕΛ Novibet να έχει καλή στιγμή στο 55' με τον Μπαγκαλιάννη να μην καταφέρνει να κάνει την επαφή ώστε να αξιοποιήσει το γύρισμα του Μούργου.

Στο 64' ο Στάικος έκανε μακρινό σουτ, με τον Τζολάκη να διώχνει.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβαλε και άλλα φρέσκα πόδια στη συνέχεια για να δώσει ενέργεια αφενός στην ομάδα του, αλλά και για να την προστατέψει για τα απαιτητικά ματς που ακολουθούν.

Στο 73' δόθηκε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπρούνο στον Μούργο, αλλά το πήρε πίσω ο Τσακαλίδης έπειτα από onfield review, καθώς ο διεθνής μπακ βρήκε μπάλα.

Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο επιθετικά συνολικά στο δεύτερο ημίχρονο και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι είχε μόλις δύο τελικές έναντι 11 του πρώτου μέρους. Ένα από αυτά κατέληξε άουτ από τον Μουζακίτη στο 82' μετά την προσπάθεια του Ποντένσε. Πάντως, οι Πειραιώτες δεν αγχώθηκαν και έφτασαν με… περίπατο στο «τρίποντο».

MVP: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παίρνει δικαιωματικά τον τίτλο για αυτήν την εμφάνιση. Στο πρώτο ημίχρονο στο οποίο υπήρχε ουσιαστικά ματς ήταν πολύ καλός ο Γιαζίτσι, νοστιμίζοντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όπως και ο Ποντένσε.

Σφυρίχτρα: Κάποιο σοβαρό λάθος εν τέλει δεν έγινε. Ωστόσο, ο Τσακαλίδης «χρεώνεται» δύο λάθη. Τον μη καταλογισμό πέναλτι για χέρι του Κοβάτσεβιτς στο 0-2 του Ολυμπιακού, το οποίο δόθηκε μέσω VAR, ενώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας πήρε πίσω εκείνο που έδωσε εις βάρος του Μπρούνο. Με τον μπακ των Πειραιωτών να βρίσκει την μπάλα και όχι τα πόδια του Μούργου. Μόνο για τα χέρια που χρησιμοποιεί ο διεθνής μπακ ίσως θα μπορούσε να γίνει κουβέντα.

Οι συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας - Δεληγιαννίδης (21' λτ Παπαγεωργίου), Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Κοβάτσεβιτς (46' Ουατάρα) - Στάικος, Πέρες, Χατζηστραβός (72' Αντράντα) - Μούργος, Ουάρντα (57' Τούπτα), Πασάς (57' Γκάρατε)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Ορτέγκα (58' Μπρούνο) – Σιπιόνι (65' Μουζακίτης), Έσε - Γιαζίτσι (58' Καμπελά), Τσικίνιο (72' Νασιμέντο), Ποντένσε - Ελ Κααμπί (72' Γιάρεμτσουκ)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Αντρέας Μεϊντάνας, Μιχάλης Παπαδάκης

Τέταρτος: Γιώργος Κόκκινος

VAR: Βασίλης Φωτιάς, Αλέξανδρος Μέγας

