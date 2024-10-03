Από αρχές Οκτώβρη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βγαίνει νοκ-άουτ από το υπόλοιπο της νέας αγωνιστικής περιόδου!



Ο Έλληνας φόργουορντ της Τουρκ Τέλεκομ τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη και από την πρώτη στιγμή, οι ενδείξεις ήταν τέτοιες που σκορπούσαν ανησυχία.



Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν το πρωί της Πέμπτης με την ενημέρωση για τη ρήξη πρόσθιου χιαστού, που στέλνει τον 27χρονο παίκτη στο χειρουργείο.



Αυτό, ασφαλώς, τον αναγκάζει πια να χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν, με την απουσία του να υπολογίζεται περί τους 7-8 μήνες...

Oyuncumuz Vassilis Charalampopoulos’un sağlık durumu hakkında bilgilendirme! pic.twitter.com/jsOhMIAdDj October 3, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.