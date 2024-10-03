Λογαριασμός
Μεγάλη ζημιά για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, χάνει όλη τη φετινή σεζόν

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στάθηκε απίστευτα άτυχος με τον τραυματισμό του στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ματς της Τουρκ Τέλεκομ με τον Άρη και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν

Από αρχές Οκτώβρη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βγαίνει νοκ-άουτ από το υπόλοιπο της νέας αγωνιστικής περιόδου!

Ο Έλληνας φόργουορντ της Τουρκ Τέλεκομ τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη και από την πρώτη στιγμή, οι ενδείξεις ήταν τέτοιες που σκορπούσαν ανησυχία.

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν το πρωί της Πέμπτης με την ενημέρωση για τη ρήξη πρόσθιου χιαστού, που στέλνει τον 27χρονο παίκτη στο χειρουργείο.

Αυτό, ασφαλώς, τον αναγκάζει πια να χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν, με την απουσία του να υπολογίζεται περί τους 7-8 μήνες...

Πηγή: sport-fm.gr

