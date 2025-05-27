«Έχω συμβόλαιο για άλλα δύο χρονια με τον ΠΑΟΚ… Αλλά όμως όλα μπορούν να αλλάξουν σε 24 ώρες ή και λιγότερο»…



Με τα λόγια αυτά ο Κίριλ Ντεσπόντοφ απάντησε σε ερώτηση που δέχθηκε για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ από συμπατριώτες του δημοσιογράφους στη Βουλγαρία που είχε πάει για να παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στην Λουντογκόρετς και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Βούλγαρος άσος δεν θέλησε να εκφράσει κάποια επιθυμία για την καριέρα του, απλώς επεσήμανε ότι και στην ομάδα αλλά και την πόλη αισθάνεται πάρα πολύ καλά.



Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντεσπόντοφ



Για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ:



«Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάποιο σχόλιο για το μέλλον μου, επειδή έχω άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Νιώθω καλά εκεί και με την ομάδα και με την πόλη. Στο ποδόσφαιρο όμως όπως γνωρίζουμε, όλα είναι πιθανά, όταν υπάρχει κάτι όπως μια προσφορά ή ένα ενδιαφέρον, όλα μπορούν να αλλάξουν σε 24 ώρες ή και λιγότερο. Οπότε προς το παρόν το μέλλον μου είναι στον ΠΑΟΚ, αλλά όλα είναι πιθανά».



Για τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στο φινάλε της σεζόν:



«Έχω ακόμα φλεγμονή στο οστό μου μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Κάναμε μαγνητική τομογραφία - αποδείχθηκε ότι έχω ακόμα φλεγμονή στο οστό και τον χόνδρο μου, και αποφασίσαμε ότι ήταν καλύτερο να μην το ρισκάρουμε, γιατί αν συμβεί κάτι, θα ξεκινήσω ξανά από την αρχή».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.