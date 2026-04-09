Ραντεβού με την ιστορία της έχει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στο «Βαγέκας» τη Ράγιο Βαγιεκάνο (19:45, CosmoteSport 2, ANT1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στην πρώτη μάχη των δύο ομάδων στη φάση των προημιτελικών του Conference League.

Η Ένωση επιστρέφει στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 28 χρόνια και συγκεκριμένα τη σεζόν 1997/98 όπου είχε αποκλειστεί στο Κύπελλο Κυπελλούχων από τη Λοκομοτίβ Μόσχας και φέτος στοχεύει να προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Θυμίζουμε ότι η κορυφαία επιτυχία των «κιτρινόμαυρων» στα ευρωπαϊκά κύπελλα είναι η παρουσία στους «4» του Κυπέλλου UEFA, φτάνοντας μια ανάσα από τον τελικό όπου τελικά η Γιουβέντους είχε καταφέρει να προκριθεί.

Τα όνειρα του «δικεφάλου» φέτος δεν έχουν απαγορευτικό. Έχει δείξει τα όσα μπορεί να κάνει και δίκαια βρίσκεται στα προημιτελικά του Conference ως η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη, έχοντας παράλληλα μαζέψει και τους περισσότερους βαθμούς. Η αρχή του ταξιδιού ήρθε τον Ιούλιο του 2025 από τον 2ο προκριματικό, ακολούθησε το 3/3 και η πρόκριση στη League Phase, εκεί όπου η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση και πέρασε απευθείας στους «16». Πέταξε εκτός την Τσέλιε και πλέον έχει απέναντί της την πρόκληση των Ισπανών, τους οποίους θα αντιμετωπίσει με την ψυχολογία στα... ύψη.

Η Ένωση προέρχεται από το διπλό στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό ξέφυγε στην κορυφή στο +5 από «ερυθρόλευκους» και «ασπρόμαυρους». Ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του έχουν αφήσει πίσω τους τη μεγάλη νίκη στο πρωτάθλημα, εστιάζοντας στο 100% στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη.

Η ΑΕΚ βρίσκεται από την Τρίτη (07/04) στη Μαδρίτη, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει διαβάσει πολύ καλά τον αντίπαλό του, που αρέσκεται στο άμεσο παιχνίδι με πίεση ψηλά. Στα ευχάριστα είναι ότι δεν έχει να διαχειριστεί απουσίες, ενώ πέντε παίκτες βρίσκονται στο όριο των καρτών: συγκεκριμένα αυτοί είναι οι Ρότα, Γιόβιτς, Βίντα, Μάνταλος και Μάριν που αν δουν την κίτρινη κάρτα θα χάσουν τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Νίκολιτς δεν φαίνεται πως θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές, ενδέχεται μάλιστα να μην αλλάξει καθόλου τα πρόσωπα που ξεκίνησαν κόντρα στον Ολυμπιακό. Δύο φαίνεται πως είναι τα διλλήματα και αφορούν την αριστερή πλευρά, με τους Πήλιο και Πένραις στη θέση του μπακ, ενώ μπροστά τους αν δεν διατηρήσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα ο Περέιρα, τότε φανέλα βασικού θα φορέσει ο Γκατσίνοβιτς. Ο «δικέφαλος» και σε αυτό το παιχνίδι θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, αφού περίπου 750 οπαδοί της ΑΕΚ θα βρίσκονται στο «Βαγέκας» για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Στην αντίπερα όχθη για τη Ράγιο Βαγιεκάνο αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθεί στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά την παρουσία της στους «8» του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2000/01, όπου είχε αποκλειστεί στον ισπανικό εμφύλιο από την Αλαβές.

Το ταξίδι της στο φετινό Conference League ξεκίνησε στα playoffs κόντρα στη Νέμαν από τη Λευκορωσία, ενώ στη League Phase τερμάτισε στην 5η θέση, αποκλείοντας στη φάση των «16» τη Σαμσουνσπόρ.

Η ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ προέρχεται από νίκη στη La Liga με το εντός έδρας 1-0 επί της Έλτσε χάρη στο γκολ του Ντέκα και έτσι με αυτούς τους τρεις βαθμούς ανέβηκε στη 13η θέση με 35 βαθμούς: είναι στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά και στο -6 από την πρώτη επτάδα του ισπανικού πρωταθλήματος, που -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να προσφέρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Κανείς παίκτης των Μαδριλένων δεν είναι τιμωρημένος, ωστόσο, πέντε ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο όριο των καρτών και με κίτρινη θα χάσουν τη ρεβάνς στην Allwyn Arena. Συγκεκριμένα είναι ο αριστερός μπακ, Πεπ Τσαβάρια, ο χαφ Όσκαρ Βαλεντίν, ο εξτρέμ Ίσι Παλαθόν, άλλα και οι επιθετικοί Όσκαρ Τρέχο και Σέργιο Καμέγιο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγκο Πέρεθ): Μπατάλια - Ράτσιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία - Σις, Παλαθόν, Λόπεθ - Ντε Φρούτος, Γκαρθία, Αλεμάο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (Πένραις) - Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (Περέιρα) - Βάργκα, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιέν (Γαλλία)

Βοηθοί: Χισάμ Ζακρανί, Ορελιέν Μπερτομιέ

4ος: Ζερεμί Πινιάρντ

VAR: Μπραμ Φαν Ντρίσε (Βέλγιο)

AVAR: Μπαστιάν Ντεσεπί

Παρόλα αυτά, στο πρόγραμμα των προημιτελικών του Conference League δεν υπάρχει μόνο ο σπουδαίος αγώνας της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Στις 22:00 θα διεξαχθούν τα τρία παιχνίδια των υπόλοιπων ζευγαριών, με τη Μάιντς να υποδέχεται το Στρασβούργο και θυμίζουμε πως ο νικητής του εν λόγω ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ένωση στα ημιτελικά, εφόσον εκείνη αποκλείσει την ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό, η Κρίσταλ Πάλας μονομαχεί στο «Σέλχαρστ Παρκ» του Λονδίνου με τη Φιορεντίνα, ενώ η Σαχτάρ Ντονέτσκ αντιμετωπίζει στην Πολωνία, ούσα γηπεδούχα, την Άλκμααρ.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Conference League:

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ (19:45)

Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα (22:00)

Μάιντς-Στρασβούργο (22:00)

Σαχτάρ Ντονέτσκ-Άλκμααρ (22:00)

