Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Για τη νίκη εξάδας και το απόλυτο στην Ισπανία

Ακόμη μία τεράστια πρόκληση για τον Παναθηναϊκό AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από τη Βαλένθια στη «Roig Arena» (21:45, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να κάνει ένα ακόμη «διπλό» στην Ισπανία και να βάλει πολύ γερές βάσεις για την απευθείας θέση στα playoffs.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την τεράστια νίκη με σκορ 93-79 επί της Μπαρτσελόνα στην Καταλονία, όπου έκαναν την καλύτερή τους εμφάνιση στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Με ρεκόρ 21-15, ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί στην 6η θέση με τη Ζάλγκιρις, επί της οποίας υπερτερεί λόγω των δύο νικών του στα μεταξύ τους παιχνίδια. Επομένως, γνωρίζει πως με 2Χ2 στις εναπομείνασες αγωνιστικές, θα είναι σίγουρα στην εξάδα, ενώ ακόμη και η τετράδα παραμένει ανοιχτή με συγκεκριμένους συνδυασμούς αποτελεσμάτων.

Αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού, με τον Παναθηναϊκό να στοχεύει στο «απόλυτο» στην Ισπανία στη φετινή σεζόν. Πράγματι, το «τριφύλλι» έχει κερδίσει σε Βιτόρια, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, δείχνοντας πως έχει αφήσει... πολύ πίσω του τη δυσκολία προηγούμενων χρονιών να περάσει από τις έδρες ισπανικών ομάδων.

Ωστόσο, η αποστολή των «πράσινων» μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς αντιμετωπίζουν την εντυπωσιακή φέτος Βαλένθια. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι ξεκάθαρα η πιο εντυπωσιακή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, καθώς έχει καταφέρει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά να βρίσκεται διαρκώς στις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή τη στιγμή, οι «νυχτερίδες» έχουν ρεκόρ 23-13 και ισοβαθμούν με τη Φενέρμπαχτσε στη δεύτερη θέση της κατάταξης, όντας από τα μεγάλα φαβορί για πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Δεν είναι όμως μόνο τα αποτελέσματα της Βαλένθια που εντυπωσιάζουν, αλλά και το αγωνιστικό της πρόσωπο. Παίζοντας ένα πολύ όμορφο μπάσκετ υψηλού ρυθμού, οι Ισπανοί έχουν τρομερή ισορροπία μεταξύ επίθεσης-άμυνας και βγάζουν διαρκώς πολλούς πρωταγωνιστές. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μετρούν 90 πόντους κατά μέσο όρο στη Euroleague, όμως ταυτόχρονα διαθέτουν το δεύτερο καλύτερο defensive rating στη διοργάνωση, πίσω μόνο από τη Φενέρμπαχτσε. Η δυσκολία της αποστολής του Παναθηναϊκού αναδεικνύεται και από το εντυπωσιακό ρεκόρ (15-3) που έχει η Βαλένθια στη «Roig Arena».

Αγωνιστικά, η Βαλένθια δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Σέρχιο Ντε Λαρέα. Οι διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μεντί Ντιφαλά, Τόμισλαβ Χόρντοφ και Ουγκές Τεπενιέ.

