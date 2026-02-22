Το Βελιγράδι ζει ακόμη μία μέρα έντασης, καθώς λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι (22/02, 18:00) ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, αφού ομάδες οπαδών των δύο συλλόγων συγκρούστηκαν σε δρόμους, πλατείες και καταστήματα, μετατρέποντας το κέντρο σε σκηνικό χάους.

Οι συμπλοκές ήταν σφοδρές, με χρήση ροπάλων και αυτοσχέδιων αντικειμένων, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει επανειλημμένα για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία, προσπαθώντας να περιορίσουν την ένταση ενόψει της αναμέτρησης.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τραυματισμοί, οι ζημιές σε καταστήματα και δημόσιους χώρους είναι σημαντικές. Η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη και ο φόβος νέων επεισοδίων πριν ή μετά το ντέρμπι είναι διάχυτος σε ολόκληρη την πόλη.

22.02.2026🇷🇸FK Crvena Zvezda - FK Partizan Beograd, Fight Delije and Grobari before match, click here for live report: https://t.co/U7piAV4l7L



All in one place. Tap to download.

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 22, 2026

