Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χάος στο Βελιγράδι: Σοβαρά επεισόδια οπαδών πριν το Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν - Δείτε βίντεο

Οι συμπλοκές ήταν σφοδρές, με χρήση ροπάλων και αυτοσχέδιων αντικειμένων, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση

Σερβία

Το Βελιγράδι ζει ακόμη μία μέρα έντασης, καθώς λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι (22/02, 18:00) ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, αφού ομάδες οπαδών των δύο συλλόγων συγκρούστηκαν σε δρόμους, πλατείες και καταστήματα, μετατρέποντας το κέντρο σε σκηνικό χάους.

Οι συμπλοκές ήταν σφοδρές, με χρήση ροπάλων και αυτοσχέδιων αντικειμένων, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει επανειλημμένα για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία, προσπαθώντας να περιορίσουν την ένταση ενόψει της αναμέτρησης.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τραυματισμοί, οι ζημιές σε καταστήματα και δημόσιους χώρους είναι σημαντικές. Η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη και ο φόβος νέων επεισοδίων πριν ή μετά το ντέρμπι είναι διάχυτος σε ολόκληρη την πόλη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σερβία Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark