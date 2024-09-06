«Χάλκινη» η Πασχαλίδου στα -70 κιλά της κατηγορίας J1 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Χάλκινο μετάλλιο για τη Δώρα Πασχαλίδου στους Παραολυμπιακούς αγώνες!

Η 27χρονη αθλήτρια πανηγύρισε την κατάκτηση της τρίτης θέσης στα -70 κιλά της κατηγορίας J1 στο τζούντο, με αποτέλεσμα η ελληνική συγκομιδή μεταλλίων στη διοργάνωση να αριθμεί πλέον δύο χρυσά, τρία ασημένια και επτά χάλκινα.

Η Ελληνίδα τζουντόκα αντιμετώπισε σήμερα (6/9) την Τουρούνα Λχαϊτζάβ από τη Μογγολία και επικράτησε με δύο Waza-ari, τα οποία ισοδυναμούν με ένα Ippon, ύστερα από μόλις 54 δευτερόλεπτα αγώνα.

