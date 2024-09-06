Στο «σπίτι» του επιστρέφει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε πως ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας αναλαμβάνει χρέη European Ambassador, ένα ακόμη πόστο από το οποίο θα υπηρετήσει στο «τριφύλλι» μετά από αυτά του προπονητή, του Γενικού Διευθυντή, του Team Manager αλλά και του διευθυντή των Ακαδημιών.

Ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος γι' αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας πως «όλοι γνωρίζουν το δέσιμο που έχω με τον Παναθηναϊκό και την αγάπη μου γι’ αυτή την ομάδα. Είναι αυτονόητο το γεγονός ότι χαίρομαι που επιστρέφω, αλλά ούτως ή άλλως ένιωθα πως ήμουν πάντα εκεί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Φραγκίσκου Αλβέρτη στο «σπίτι» του, από τη θέση του European Ambassador.

Ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε για 19 χρόνια με την πράσινη φανέλα (1990-2009) πανηγυρίζοντας 25 τίτλους, ενώ μετά το τέλος της σπουδαίας αθλητικής του καριέρας συνέχισε να υπηρετεί την ομάδα από διάφορα πόστα.

Συγκεκριμένα, διετέλεσε προπονητής, Γενικός Διευθυντής, Team Manager, αλλά και διευθυντής των Ακαδημιών, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο την πλούσια συλλογή των τίτλων του με τον Παναθηναϊκό.

«Όλοι γνωρίζουν το δέσιμο που έχω με τον Παναθηναϊκό και την αγάπη μου γι’ αυτή την ομάδα. Είναι αυτονόητο το γεγονός ότι χαίρομαι που επιστρέφω, αλλά ούτως ή άλλως ένιωθα πως ήμουν πάντα εκεί», δήλωσε αρχικά στο paobc.gr και συνέχισε αναφερόμενος στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τη συνάντηση που είχε μαζί του ώστε να επιστρέψει στην ομάδα: «Ποτέ δεν χρειαζόταν παραπάνω από ένα λεπτό μαζί του…», σημείωσε.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης θα συναντήσει στην ομάδα ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί για πολλά χρόνια, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνον: «Είναι μεγάλη υπόθεση για μένα ότι θα συναντήσω ξανά ανθρώπους που γνωρίζω καλά και έχω συνεργαστεί για πολλά χρόνια μαζί τους, όπως είναι ο Σάνι (σ.σ. Μπετσιροβιτς), ο Δημήτρης (σ.σ. Κοντός), ο Σάββας (σ.σ. Αρώνης) και αρκετά ακόμη παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, με εξαίρεση -δυστυχώς- τη μεγάλη απώλεια του Πάρη μας», σχολίασε.

Τέλος, αναφορικά με την επιστροφή του Παναθηναϊκού AKTOR στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας την περσινή σεζόν αλλά και αυτή που έρχεται, τόνισε: «Έγινε εκπληκτική δουλειά από τον κόουτς Αταμάν, τους συνεργάτες του, τους αθλητές και τη διοίκηση. Αποτέλεσμα αυτής ήταν οι τίτλοι που ήρθαν. Είναι ευκαιρία φέτος η ομάδα να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε».

