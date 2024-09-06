Λογαριασμός
Η Μαρία Σάκκαρη απέσυρε τη συμμετοχή της από το τουρνουά της Γουαδαλαχάρα

Η Ελληνίδα τενίστρια εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στον ώμο

Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό της στον ώμο και ως εκ τούτου δεν θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα (5-15/09).

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός μάλιστα είχε αναγκάσει την Ελληνίδα τενίστρια να αποσυρθεί από τον αγώνα της κόντρα Γιαφάν Γουάνγκ, στην πρεμιέρα του US Open.

Η Σάκκαρη είχε κατακτήσει το τουρνουά της Γουαδαλαχάρα πέρσι, το οποίο ήταν μάλιστα και 1000άρι, ενώ φέτος η διοργάνωση είναι της κατηγορίας WTA 500.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η 29χρονη αθλήτρια θα επιστρέψει στη δράση σε περίπου 3 εβδομάδες.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μαρία Σάκκαρη τένις
