Χάκαραν τον λογαριασμό της Γιουβέντους και ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Αρντά Γκιουλέρ

Η Γιουβέντους στο Twitter ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρντά Γκιουλέρ από την Ρεάλ Μαδρίτης, όμως κάτι τέτοιο δεν αληθεύει καθώς ο λογαριασμό είχε παραβιαστεί

Γκιουλερ

Μεγάλες αντιδράσεις προκλήθηκαν όταν η Γιουβέντους μέσω των social media και συγκεκριμένα του Twitter ανακοίνωσε πως ο Αρντά Γκιουλέρ θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας ερχόμενος από την Ρεάλ Μαδρίτης.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση έγραφε:
«Καλώς ήρθες στη Γιουβέντους Αρντά Γκιουλέρ. Το ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου θα είναι πλέον μέλος της οικογένειας μας. Είσαι έτοιμος να γράψεις ιστορία σε αυτό το νέο σου ταξίδι»;
Όπως είναι αναμενόμενο κάτι τέτοιο σκόρπισε μεγάλη χαρά στους φίλους της ομάδας, μέχρι όμως να κυκλοφορήσει πως ο λογαριασμό της «γηραιάς κυρίας» είχε παραβιαστεί με την είδηση να είναι εντελώς ψευδή.

Αυτό επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία επαφή ανάμεσα στον Γκιουλέρ και την Γιουβέντους.

