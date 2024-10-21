Χάκαραν τον λογαριασμό της Γιουβέντους και ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Αρντά Γκιουλέρ

Μεγάλες αντιδράσεις προκλήθηκαν όταν η Γιουβέντους μέσω των social media και συγκεκριμένα του Twitter ανακοίνωσε πως ο Αρντά Γκιουλέρ θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας ερχόμενος από την Ρεάλ Μαδρίτης.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση έγραφε:
«Καλώς ήρθες στη Γιουβέντους Αρντά Γκιουλέρ. Το ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου θα είναι πλέον μέλος της οικογένειας μας. Είσαι έτοιμος να γράψεις ιστορία σε αυτό το νέο σου ταξίδι»;
Όπως είναι αναμενόμενο κάτι τέτοιο σκόρπισε μεγάλη χαρά στους φίλους της ομάδας, μέχρι όμως να κυκλοφορήσει πως ο λογαριασμό της «γηραιάς κυρίας» είχε παραβιαστεί με την είδηση να είναι εντελώς ψευδή.
Αυτό επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία επαφή ανάμεσα στον Γκιουλέρ και την Γιουβέντους.
⚪️⚫️❌ Juventus account announcing Arda Güler to join the club was hacked.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024
There’s nothing at all into this. 🇹🇷 pic.twitter.com/o8fUvCxTp7
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.