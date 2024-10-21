Νέα τοποθέτηση για τα παρεπόμενα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έκανε η ΑΕΚ.

Με αφορμή διαρροές από τον «δικέφαλο του βορρά» που έκαναν λόγο για στοχοποίηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και αναφέρονται σε υποστηρικτικό μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, απαντήθηκε από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ:

«Επειδή γράφονται διάφορα και επειδή η θέση της ΑΕΚ πρέπει να είναι και είναι σοβαρή και ξεκάθαρη, οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου ισχύουν και παραμένουν αμετάβλητες, όπως δημοσιοποιήθηκαν σήμερα 21/10 στις 9:18 π.μ.

Όσο για τις διαρροές από πλευράς της άλλης ομάδας που υπερασπίζονται την προβοκατόρικη και απαράδεκτη συμπεριφορά του προπονητή τους και οι οποίες δεν είναι καν επίσημες δηλώσεις, η ΑΕΚ απαντά: “Λόγοι γάρ έργων σκιαί εισί… Ο νοών νοείτω…”»

