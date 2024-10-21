Παναθηναϊκός: «Θα χρησιμοποιήσουμε και τη νέα σεζόν το Ολυμπιακό Στάδιο, δεν επηρεάζουν τα έργα που θα γίνουν»

Θέση με αφορμή δημοσίευμα που ανέφερε ότι το ΟΑΚΑ θα κλείσει προκειμένου να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του, πήρε ο Παναθηναϊκός.

Με την «πράσινη» ΠΑΕ να ξεκαθαρίζει σε κάθε τόνο ότι «οποιαδήποτε έργα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα που η ομάδα μας δεν θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις».

Καθιστώντας με αυτό τον τρόπο παράλληλα σαφές πως το Ολυμπιακό στάδιο θα συνεχίσει να αποτελεί την έδρα του Παναθηναϊκού και τη νέα σεζόν και ευχόμενη να μην αναγκαστεί να επανέλθει επί του θέματος.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Την Άνοιξη η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε -έχοντας τη θερμή υποστήριξη της κυβέρνησης- να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα σεζόν ως έδρα της ομάδας το Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης». Ο σύλλογος με τη δύναμη των εκατομμυρίων φιλάθλων του, έδωσε ζωή στο εγκαταλελειμμένο ΟΑΚΑ, γέμισε ήδη δύο φορές τις εξέδρες του γηπέδου (κάτι που θα ξανασυμβεί την Πέμπτη στον αγώνα με την Τσέλσι) και έστειλε όμορφες εικόνες σε όλη την Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική περίοδο να χρησιμοποιεί ως έδρα του το Ολυμπιακό Στάδιο. Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες από διάφορα πιθανά κακόβουλα και ύποπτα δημοσιεύματα, είναι πασιφανές ότι οποιαδήποτε έργα προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα κατά το οποίο η ομάδα μας δεν θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.