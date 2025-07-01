Πρόκριση με καλή εμφάνιση για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 2-0 σετ (6-4, 6-4) την Άννα Μπλίνκοβα, παίρνοντας το «εισιτήριο» για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τη Σάκκαρη, ακόμη και για ψυχολογικούς λόγους, καθώς αυτή ήταν η πρώτη νίκη της σε Grand Slam μετά από έναν περίπου χρόνο.

Πλέον, η Ελληνίδα τενίστρια (νο. 77 της κατάταξης) θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Αβανεσιάν – Ριμπάκινα, οι οποίες τίθενται αντιμέτωπες πιο αργά την Τρίτη (1/7).

H 29χρονη είχε δυσκολεύτηκε τόσο στο πρώτο σετ (6-4), όσο και στο δεύτερο (6-4), ωστόσο πήρε τη σημαντική νίκη που της χάρισε την πρόκριση, αφήνοντας εκτός μία αξιόλογη αντίπαλο, που βρίσκεται στη θέση 78 του ranking.

