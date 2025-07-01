Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Έχοντας συμφωνήσει με τον πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν, η «Ένωση» σφράγισε την απόκτησή του για τα επόμενα δυο χρόνια.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΑΕΚ Betsson BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ (Frank Bartley, 31 χρ., 1μ.91).

Ο Αμερικανός αθλητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διαρκείας με τη «Βασίλισσα», ήτοι έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Αμερικανός γκαρντ γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1994 στο Baton Rouge της Louisiana και πραγματοποίησε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στο Brigham Young University (2013-2015), πριν μετακινηθεί στο Louisiana-Lafayette (2016-2018). Στην τελευταία του σεζόν στο NCAA, μέτρησε 17,8 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο, σε 33 αναμετρήσεις.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Καναδά με τους Saint John Riptide (2018-2019), όπου σε 39 αγώνες είχε 19,3 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ ανά παιχνίδι.

Την περίοδο 2019-2020, έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ στην Ισπανία (LEB Gold), με απολογισμό 16,3 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 24 αγώνες.

Ακολούθησε η Γερμανία, όπου με τη Μπαϊρόιτ (2020-2021) αγωνίστηκε σε 31 ματς της BBL, σημειώνοντας 14,3 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Τη σεζόν 2021-2022, αγωνίστηκε αρχικά στη Δανία (Bakken Bears), ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Ισραήλ, με τη φανέλα της Ness Ziona, όπου σε 27 ματς μέτρησε 16,9 πόντους.

Η σεζόν 2022-2023 ήταν ιδιαίτερα παραγωγική για τον Μπάρτλεϊ, καθώς με την Τριέστε, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ιταλικού Πρωταθλήματος, με 19,5 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο, σε 29 εμφανίσεις. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στην Ιταλία, μετακινήθηκε στην Κίνα, όπου με τους Qingdao Eagles αγωνίστηκε σε 17 ματς, με απολογισμό 8,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο 2023-2024, ο Bartley φόρεσε τη φανέλα της Μπρίντιζι, καταγράφοντας 12,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο στη Lega Basket Serie A, υπό τις οδηγίες του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα.

Την αγωνιστική περίοδο που εσχάτως τελείωσε, ο Αμερικανός αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ mateco, όπου μέτρησε 15,8 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ κατά μέσο όρο στη Stoiximan GBL, ενώ στο FIBA Europe Cup είχε 14,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ ανά αγώνα.

Φρανκ, καλώς όρισες στη “Βασίλισσα”»!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.