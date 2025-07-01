Άρης: Ανακοινώθηκε ο Μάικιτς

Και επίσημα στον Άρη ο Λόβρο Μάικιτς. Ο 26χρονος τερματοφύλακας ανακοινώθηκε από την «κίτρινη» ΠΑΕ, με τον Κροάτη να γίνεται μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, για τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τριετίας.

Ο Μάικιτς γίνεται ο δεύτερος τερματοφύλακας που αποκτάει η ομάδα του Άρη, μετά τον Γιώργο Αθανασιάδη και αλλάζει εντελώς κάτω από τα γκολπόστ, με τον Χουλιάν Κουέστα να αποτελεί παρελθόν, μετά από επτά ολόκληρα χρόνια στο κλαμπ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Άρη, τόνισε το πόσο ευγνώμων είναι για την ευκαιρία που του δίνει η ομάδα, ενώ ανέφερε ότι μαζί θα κάνουν σπουδαία πράγματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λόβρο Μάικιτς:

«Θα κάνουμε σπουδαία πράγματα όλοι μαζί. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνει ο ΑΡΗΣ. Καταλαβαίνω ότι έρχομαι σε ένα μεγάλο κλαμπ με υψηλούς στόχους και ένα φίλαθλο κοινό που υποστηρίζει με θέρμη την ομάδα. Είμαι πανέτοιμος για αποδείξω σε όλους ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ για να υπερασπιστώ τη φανέλα του ΑΡΗ.

Θα δώσω τα πάντα για την καινούργια μου ομάδα και είμαι αισιόδοξος ότι όλοι μαζί θα κάνουμε σπουδαία πράγματα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Lovro Majkic για τα επόμενα τρία χρόνια.

O Lovro Majkic γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1999 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Ξεκινώντας την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο από την τοπική ακαδημία της NK Zagreb, o υψηλόσωμος τερματοφύλακας εντάχθηκε στις ακαδημίες της HNK Rijeka το 2014.

Το 2018 πήρε μεταγραφή στην NK Istra και την αμέσως επόμενη σεζόν έκανε ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία της Κροατίας.

Την αγωνιστική περίοδο 2022-’23 κέρδισε θέση βασικού κάτω από τα δοκάρια της NK Istra και κράτησε 17 φορές ανέπαφη την εστία του σε 35 παιχνίδια.

Ακολούθησαν δύο ακόμα «γεμάτες» σεζόν με τον Majkic να καταγράφει συνολικά 116 συμμετοχές με τη φανέλα της NK Istra σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Κροατίας.

Από σήμερα ο Κροάτης τερματοφύλακας ανήκει στον AΡΗ».

