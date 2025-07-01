Σε ένα σενάριο, το οποίο ενδεχομένως και να μοιάζει ακραίο λόγω των ποσών που αναφέρονται, μπλέκει τον Ολυμπιακό δημοσίευμα από τη Βραζιλία.

Στη χώρα του καφέ γίνεται λόγος για ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για την περίπτωση του Λέο Ορτίς, του 29χρονου κεντρικού αμυντικού της Φλαμένγκο. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που κοστολογείται στα 15 εκατ. ευρώ από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, ενώ την υπόθεσή του εξετάζει και μάλιστα σοβαρά η Γιουβέντους.

Ο Ορτίς είναι 2 φορές διεθνής με τη Βραζιλία, ενώ η Φλαμένγκο τον αγόρασε με το ποσό των 7 εκατ. ευρώ πέρυσι το καλοκαίρι από την Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο. Με τη «Φλα» έχει αγωνιστεί σε 69 ματς, μετρώντας και 5 γκολ.

