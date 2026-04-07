Βρυχάται ο Παναθηναϊκός και ορμά για εξάδα, τσάκισε Μπαρτσελόνα και κατάρα

Πράσινη καταιγίδα στην Καταλονία! Ο καλύτερος Παναθηναϊκός της φετινής σεζόν όχι απλά νίκησε μετά από 13 χρόνια στο «Palau Blaugrana», αλλά το έκανε με το εμφατικό 93-79 απέναντι στην αποσβολωμένη Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague.



Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 21-15 και έριξαν τους Καταλανούς στο 20-16, καλύπτοντας και τη διαφορά με την οποία έχασαν στον πρώτο γύρο. Πλέον, ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί στην 6η θέση με τη Ζάλγκιρις, υπερτερώντας στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Με άλλα λόγια, έχει στο χέρι του την εξάδα!

Από την πρώτη κατοχή, ο «επτάστερος» επέβαλε τον δικό του ρυθμό στο παιχνίδι, με την Μπαρτσελόνα να μην μπορεί να ακολουθήσει με κανέναν τρόπο. Με άριστο διάβασμα, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία των Καταλανών, κάνοντας το τέλειο παιχνίδι, χωρίς να υστερήσει κανείς από όσους αγωνίστηκαν.



Στην επόμενη (37η) αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας», ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενηθεί στη «Roig Arena» από τη Βαλένθια (09/04, 21:45), έχοντας μπροστά του έναν ακόμη «τελικό».



Το ματς



Το πρώτο καλάθι του ματς ήρθε από… επέλαση του Όσμαν (0-2), ενώ ο Σενγκέλια από κοντά ισοφάρισε σε 2-2. Ο Τούρκος φόργουορντ σκόραρε ξανά παίρνοντας και το φάουλ (2-5), με τους Πάντερ και Γκραντ να ανταλλάσουν σουτ μέσης απόστασης για το 4-7. Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με το πρώτο τρίποντο του ματς (7-7), όμως ο Ναν με λέι απ στην άλλη πλευρά έγραψε το 7-9. Ο τρομερός Όσμαν βρήκε πάλι καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο (7-11), πριν πάρει δύο βολές με τον ίδιο τρόπο για το 7-13. Ο Κλάιμπερν έδωσε λύση στους γηπεδούχους με τρίποντο, όμως Λεσόρ και Χουάντσο τέλειωσαν φάσεις από κοντά για το 10-17. Ο Όσμαν έγινε «διψήφιος» με τρίποντο, ενώ ο Λεσόρ κάρφωσε εμφατικά για το 12-22. Ο Χουάντσο με δύσκολο φλόουτερ υπέγραψε το double score του Παναθηναϊκού (12-24), όμως ακολούθησε ένα τρίποντο «ντεμαράζ» των Καταλανών με Χέιλ και Νόρις για το 21-27. Η πρώτη περίοδος έληξε 23-27 χάρη σε δύο βολές του Πάρα.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο του Ναν με ταμπλό για το 23-30. Ο Γ. Ερνανγκόμεθ μείωσε με εμφατικό κάρφωμα, ενώ ο Σλούκας με γκολ φάουλ έγραψε το 25-33. Ο αρχηγός των «πράσινω» ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (25-36), πριν δημιουργήσει για το φλόουτερ του Σορτς (25-38). Ο Πάρα έδωσε ανάσα στους γηπεδούχους με σουτ τριών πόντων (28-38), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις σκόραρε στο ποστ για το 28-40. Ο Νόρις συνέχισε να δίνει λύσεις από μακριά στους Καταλανούς (31-40), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησε ξανά από μέση απόσταση για το 31-42. Ο Νόρις και ο Πάντερ κράτησαν κοντά την Μπαρτσελόνα (38-46), όμως ο Λεσόρ με ωραία τοποθέτηση κοντά στο καλάθι έγραψε το 38-48. Ο Χουάντσο μετά από τρομερή κυκλοφορία έβαλε τρίποντο (38-51), ενώ ο Λεσόρ από κοντά έγραψε το 38-53. Ο Ναν έτρεξε στο τρανζίσιον και εκτόξευσε τη διαφορά στο 38-55 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με λάθος του Σλούκα και καλάθι του Πάρα για το 40-55. Ο Νόρις έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και μείωσε (42-55), όμως ο Όσμαν εκμεταλλεύτηκε την ωραία κυκλοφορία για το τρίποντο και το 42-58. Ο Τούρκος δημιούργησε ωραία για το λέι απ του Λεσόρ (42-60), με τους Πάντερ και Ναν να ανταλλάζουν καλάθια για το 44-62. Ο Σλούκας πήγε τη διαφορά πάνω από τους 20 με τρίποντο (44-65), με τον Πάρα με φόλοου να δίνει μία λύση στους γηπεδούχους για το 46-55. Ο Ναν κάρφωσε εμφατικά μετά τη φοβερή ασίστ του Σλούκα, ενώ ο Όσμαν πέτυχε ένα πολύ δύσκολο γκολ φάουλ για το 46-70. Ο Μήτογλου διάβασε το μις ματς και σκόραρε (46-72), ενώ ο Όσμαν και ο Χέιζ-Ντέιβις εκτόξευσαν τη διαφορά πάνω από τους 30 πόντους (46-77). Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 49-80 με τρίποντα από Κλάιμπερν και Χέιζ-Ντέιβις.

Στη διαδικαστική πλέον τέταρτη περίοδο, η Μπαρτσελόνα μείωσε με Μπριθουέλα και Κλάιμπερν σε 53-82. Ο Ναν και ο Σορτς επανέφεραν τη διαφορά πάνω από τους 30 πόντους (55-87), με τον Χέιζ-Ντέιβις να γράφει το 59-90 με μακρινό σουτ. Ο Σενγκέλια μείωσε με λέι απ (61-90), όμως ο Σλούκας έβαλε τρίποντο πάνω σε άμυνα για το 61-93. Ο Πάρα μείωσε με συνεχόμενους πόντους (70-93), με τον Μάρκος να ευστοχεί σε λέι απ για το 72-93. Ο Κέιλ βρήκε στόχο σε τρίποντο ρίχνοντας τη διαφορά κάτω από τους 20 μετά από πολλή ώρα (75-93), με τον Σενγκέλια να πηγαίνει στο λέι απ και να γράφει το 77-93. Ο Παναθηναϊκός χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου νίκησε 79-93, καλύπτοντας και τη διαφορά του πρώτου αγώνα.



Τα δεκάλεπτα: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93.

