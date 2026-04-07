Απίθανη ανατροπή της Εθνικής μας ομάδας πόλο από το 4-11 απέναντι στη Σερβία, με το 16-15 να τη βάζει ξανά στη μάχη για τη δυάδα του ομίλου και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σε μια εμφάνιση γεμάτη ψυχή!

Τι και αν η Σερβία έφυγε στο +7 και το 11-4 έμοιαζε βουνό; Η Εθνική πόλο των Ανδρών όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά γύρισε το ματς με τρόπο που θα συζητιέται για χρόνια! Με απίστευτη ένταση, άμυνα που δάγκωνε και επιθέσεις καρφιά, η Ελλάδα άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, να φουντώνει την εξέδρα και να μετατρέπει την Αλεξανδρούπολη σε… ηφαίστειο.

Και όταν όλα κρίνονταν, ο Αργυρόπουλος έγραψε το 16-15 και σφράγισε μια ανατροπή-έπος, μια νίκη που μόνο αυτή η ομάδα ξέρει να βγάζει όταν όλα μοιάζουν χαμένα!

Η παρέα του Θοδωρή Βλάχου πήρε την πρώτη της νίκη στο προκριματικό του Παγκοσμίου, πέταξε από πάνω της την πίκρα της πρεμιέρας και έδειξε ξανά ότι η ομάδα αυτή δεν παραδίδει ποτέ όπλα.

Πηγή: skai.gr

