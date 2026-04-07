Οπαδοί του Παναθηναϊκού μένουν εκτός «Παλάου Μπλαουγκράνα» με ξαφνική απόφαση της Μπαρτσελόνα

Αναστάτωση επικράτησε έξω από το «Παλάου μπλαουγκράνα» λίγη ώρα πριν από το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Καταλανοί, την τελευταία στιγμή ακύρωσαν δεκάδες εισιτήρια Ελλήνων οπαδών κι εκείνοι έμαθαν στο γήπεδο πως δεν μπορούν να βρεθούν στη θέση την οποία εξασφάλισαν νόμιμα, ακόμα και από την επίσημη ιστοσελίδα της ισπανικής ομάδας.

Λέγεται πως είναι συνηθισμένη τακτική από πλευράς Μπαρτσελόνα η ακύρωση εισιτηρίων των φιλοξενούμενων την τελευταία στιγμή και αυτό προκάλεσε σύγχυση και εκνευρισμό στους ταξιδιώτες στη Βαρκελώνη.

