Πρώτα «θα είμαι εδώ», μετά «δεν ξέρω»: Ο Αμορίμ δεν μπορεί να κρυφτεί από τους δημοσιογράφους

Όσο κι αν ήθελε να μη δώσει αφορμές μέχρι την επίσημη ανακοίνωση, ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον από τους δημοσιογράφους

Βρετανία: Ο Αμορίμ δεν μπορεί να κρυφτεί από τους δημοσιογράφους

Ο Αμορίμ πιθανότατα θα βρίσκεται στο «Ολντ Τράφορντ» το απόγευμα της Κυριακής για την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

O 39χρονος κόουτς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατά πάσα πιθανότατα κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο της ομάδας του, το βράδυ της Τρίτης, στο 3-1 επί της Νασιονάλ Μαδέιρα για το Taca de Liga και στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης δεν κατάφερε να διατηρήσει το θέμα με τους «κόκκινους διαβόλους» εκτός συζήτησης.

Σε ερώτηση ρεπόρτερ για την πιθανή παρουσία του στο Μάντσεστερ την Κυριακή, ο Αμορίμ απάντησε: «Θα είμαι εδώ την Κυριακή».

Ωστόσο, σε επιμονή του δημοσιογράφου, ο κόουτς των «λιονταριών» της Λισαβόνας δεν κατάφερε να κρατηθεί. «Σίγουρο είναι αυτό;» άκουσε, για να δώσει τη νέα απάντηση: «Θα δούμε».

Και με το χαμόγελό του αμέσως μετά, αποκάλυψε ότι πολύ σύντομα θα είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Βρετανία Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
