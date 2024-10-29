Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 79-69

Με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός δωδεκάδας τον Λαρεντζάκη και να έχει ξανά στη διάθεσή του τον Γουίλαμς-Γκος, ενώ οι Καμπάτσο, Ντεκ, Μούσα, Χεζόνια και Ιμπάκα αποτέλεσαν την αρχική πεντάδα της Ρεάλ, η οποία είχε απόντες τους τραυματίες Γκαρούμπα και Φελίς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Φουρνιέ να είναι «ζεστός», βάζοντας τους 5 από τους 7 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού, για το 7-5, ενώ οι Ιμπάκα και Ντεκ ήταν εκείνοι που τράβηξαν το… κουπί επιθετικά για τη Ρεάλ στα πρώτα λεπτά, για το 11-12. Ράιτ και Βεζένκοφ έβαλαν τον Ολυμπιακό στο +5 (17-12), όμως στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν νευρικότητα στις επιθέσεις τους, δίνοντας το δικαίωμα στη Ρεάλ να φτιάξει σερί 9-0, κλείνοντας την πρώτη περίοδο ούσα πιο εύστοχη και μπροστά με 21-17.

Ο Γιουλ με συνεχόμενους πόντους του από τρίποντο και βολή, έκανε το 19-25 με το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο ΜακΚίσικ μείωσε με δικό του τρίποντο σε 22-25, ενώ οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τη μικρή υπέρ τους διαφορά μέχρι και τα μέσα της δεύτερης περιόδου, ξεφεύγοντας με 27-34, χάρη σε τρίποντο του Εντιαγέ (6/13 από μακριά σε εκείνο το σημείο του ματς για τη «βασίλισσα»). Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό μέσα από συνεχόμενες καλές του άμυνες, δεν δέθηκε ούτε πόντο στα 5 τελευταία λεπτά της περιόδου, έφτιαξε σερί 10-0 και πήγε στα αποδυτήρια όντας μπροστά (36-34), χάρη σε δύο εύστοχες βολές του ΜακΚίσικ.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 13 διαμορφώνοντας το 38-35, αλλά η Ρεάλ συνέχισε να βρίσκει λύσεις επιθετικά χάρη στα τρίποντά της και τη δημιουργία του Καμπάτσο. Ο Ντεκ χτύπησε στον αιφνιδιασμό για το 46-50, ενώ ο Χεζόνια ευστόχησε στο τρίποντο και εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Γουόκαπ, βάζοντας τη Ρεάλ για πρώτη φορά στο +9 (46-55). Ο Ολυμπιακός συνέχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα στην επίθεσή του, αλλά μέσα από την άμυνά του βρήκε κάποιους εύκολους πόντους, μειώνοντας για το 56-59 της τρίτης περιόδου και παρότι ήταν εμφανές ότι έβγαζε μεγάλη νευρικότητα στο παιχνίδι του.

Ο Ολυμπιακός μπήκε… δαγκώνοντας στην άμυνά του στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, δεν δέχθηκε καλάθι στα πρώτα 3 λεπτά και τρέχοντας επί μέρους υπέρ του σκορ που έφτασε το 18-4, προηγήθηκε με 64-59, χάρη σε συνεχόμενους πόντους του «καυτού» ΜακΚίσικ.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 36-34, 56-59, 79-69

