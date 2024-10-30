Παναθηναϊκός: Φαβορί για να αναλάβει ο Ρουί Βιτόρια

Άμεσα οι εξελίξεις στο θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό μετά το «διαζύγιο» με τον Ντιέγκο Αλόνσο! Θυμίζουμε, το βράδυ της Τρίτης (29/10) η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ουρουγουανό τεχνικό, με τον Διονύση Δεσύλλα, μεταφέροντας την είδηση στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, να τονίζει πως έχει προταθεί και εξετάζεται σοβαρά ο 54χρονος Πορτογάλος τεχνικός Ρουί Βιτόρια!



Οι νεότερες πληροφορίες, ωστόσο, για τον πρώην τεχνικό της Μπενφίκα, αναφέρουν πως αυτός είναι το μεγάλο φαβορί πια, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού»! Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να έρθει άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του και να πιάσει κατευθείαν δουλειά, ώστε να είναι στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Βόλο, την Κυριακή (03/11, 17:00).

O Βιτόρια είναι ελεύθερος και η τελευταία του δουλειά ήταν στην. Έχει εργαστεί, επίσης, στην Μπενφίκα, την Γκιμαράες, την Πάσος Φερέιρα, αλλά και στις Αλ Νασρ και Σπαρτάκ Μόσχας. Με την Μπενφίκα, δε, θα θυμούνται οι περισσότεροι ότι έκανεαπό το 2015 μέχρι το 2019, κατακτώντας σε αυτή την περίοδο δύο πρωταθλήματα, ισάριθμα Κύπελλα, ένα Σούπερ Καπ και φτάνοντας το 2016 στα προημιτελικά του Champions League για να αποκλειστεί από την Μπάγερν Μονάχου (1-0, 2-2).

