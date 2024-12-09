Βραβεία ΠΣΑΠΠ: «Ράγισαν» καρδιές με τα λόγια τους ο αδελφός του Τζορτζ Μπάλντοκ

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, ανακοίνωσε πως το βραβείο της καλύτερης ποδοσφαιρίστριας θα πάρει το όνομα της Βασιλικής Κόμνου, ενώ το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή θα ονομάζεται, πλέον, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η μητέρα της Βασιλικής Κόμνου, που έχασε τη ζωή της το 2019 σε ηλικία μόλις 15 ετών, ήταν βαθιά συγκινημένη και με μία σύντομη ομιλία ευχαρίστησε τον ΠΣΑΠΠ για αυτή την κίνηση, ενώ αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε όλοι πρώτες βοήθειες.

«Να μην φεύγουν τσάμπα στο παιδιά μας. Φτάνει! Να μάθετε όλοι πρώτες βοήθειες. Και θα κλείσω με αυτό που έλεγε η Βασιλική: "Ζεις μόνο μια φορά, για αυτό κοίτα τα χείλη σου να είναι χαμογελαστά. Και όταν σου δίνουν ένα, να λες "ευχαριστώ"», ήταν τα λόγια της.

Από την οικογένεια του Τζορτζ Μπάλντοκ το «παρών» έδωσε ο αδελφός του, Σαμ, ο οποίος είπε και αυτός το δικό του ευχαριστώ στον ΠΣΑΠΠ, ενώ τόνισε πως η νίκη της Εθνικής στο Γουέμπλεϊ θα είναι για πάντα χαραγμένη στη μνήμη ολόκληρης της οικογένειας.

«Θα επιθυμούσα να ήμουν εδώ σε πιο ευχάριστες συνθήκες. Είναι μια τιμή που γίνεται στον Τζορτζ. Όλοι μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΠΣΑΠΠ και την αγάπη που μας δείχνουν για ό,τι συνέβη στον Τζορτζ. Ό,τι συνέβη στο Γουέμπλεϊ θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας.

Αν ο Τζορτζ γνώριζε όλη αυτή την τιμή που έγινε για αυτόν θα ήταν πολύ χαρούμενος που ο κόσμος του ποδοσφαίρου τον τιμά με αυτόν τον τρόπο. Ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, που ήθελε τα χαμόγελα όλων και θα ήθελα να συνεχίσετε να αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή, ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η τελευταία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.