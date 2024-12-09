Τέλος η διαιτησία στην Αγγλία για τον Ντέιβιντ Κοουτ. Η πορεία του 42χρονου ρέφερι στα γήπεδα της Premier League ολοκληρώθηκε άδοξα, αφού η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στο Νησί τον απέλυσε.

«Μετά από έρευνα στην συμπεριφορά του Ντέιβιντ Κουτ η εργασιακή του σχέση μαζί μας τερματίζεται», ανέφερε σε ανακοίνωση της η Επιτροπή.

Αιτία φυσικά τα υβριστικά σχόλια για τον Γιούργκεν Κλοπ, που αποτέλεσαν παραβίαση των όρων του συμβολαίου μεταξύ των δύο πλευρών, όπως επίσης και το βίντεο με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια του Euro 2024.

Ο Κουτ ήταν σε διαθεσιμότητα και δεν οριζόταν σε αγώνες του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο από τις 11 Νοεμβρίου, όταν είχε διαρρεύσει στα social media βίντεο από το 2020 με τον ίδιο να αποκαλεί «γαμ@#!$% αλαζόνα» και «μου*^» τον πρώην πια προπονητή της Λίβερπουλ.

«Είναι μ...ί. Εκτός από το ότι μου επιτέθηκε όταν ήμουν διαιτητής στο ματς με την Μπέρνλι στο λοκντάουν, με έχει κατηγορήσει ότι λέω ψέματα και μετά μου επιτέθηκε. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να μιλήσω με κάποιον που είναι γ.....ος αλαζόνας. Οπότε κάνω τα πάντα να μην του μιλάω. Θεέ μου, είναι γερμανικό μ...ί», ανέφερε χαρακτηριστικά, με εκείνον που τραβούσε το βίντεο να συμπληρώνει: «Για να συνοψίσουμε, ο Κλοπ είναι μ...ί, όλοι στη Λίβερπουλ είναι γ....οι μ...ες και μισούμε τους Scousers», ήταν τα γεμάτα λόγια μίσος του.

Πέρα από το υβριστικό παραλήρημα κατά του Γερμανού, ο Κόουτ έρευνα σε βάρος του έγινε για την οργάνωση «πάρτι» ναρκωτικών στο ημίχρονο του αγώνα της Γαλλίας με την Πορτογαλία στο Euro της Γερμανίας, στο οποίο εκτελούσε χρέη VAR! Ο Κόουτ σφύριξε για τελευταία φορά στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Άστον Βίλα με 2-0 στις 9 Νοεμβρίου, ενώ είχε διακριθεί με το βραβείο «Select One Referree», την υψηλότερη διάκριση για διαιτητή.

