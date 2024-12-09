Λογαριασμός
Σπόρτινγκ: Πλακώθηκε με συμπαίκτες του ο Γκιόκερες

Δύσκολη περίοδος για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς μετά τα άσχημα αποτελέσματα ήρθαν και τα εξωαγωνιστικά προβλήματα, με τον Βίκτορ Γκιόκερες να γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε προ λίγων ημερών από την Σπόρντινγκ Λισαβόνας για χάρη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα «λιοντάρια» από εκεί που μεγαλουργούσαν, έχουν ξεκινήσει να… καταρρέουν.

Η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας κινδυνεύει, με την Μπενφίκα να βρίσκεται στο -2 και με ματς λιγότερο, ενώ στο Champions League δεν δείχνει τη σταθερότητα που έβγαζε με τον Αμορίμ στον πάγκο της.

Τώρα όμως η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει με την «Correio da Manha» να αποκαλύπτει πως υπήρξε μεγάλος τσακωμός ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές με πρωταγωνιστή στον Βίκτορ Γκιόκερες.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο Σουηδός εμφανίστηκε εξαγριωμένος με τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, κατηγορώντας τους συμπαίκτες του για τις χαμηλές τους επιδόσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Από πριν ήταν σχεδόν δεδομένο πως ο Γκιόκερες θα αποχωρούσε από την ομάδα το καλοκαίρι για ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, όμως μετά τα τελευταία γεγονότα ίσως φύγει μία ώρα αρχύτερα στο χειμερινό μεταγραφικό «παζάρι».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Πορτογαλία ποδόσφαιρο
