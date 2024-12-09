Στην αγαπημένη του Ελλάδα βρίσκεται για άλλη μια φορά ο τεράστιος Ότο Ρεχάγκελ, καθώς παρευρίσκεται στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ. Μάλιστα, ο Γερμανός θρύλος, που οδήγησε την Εθνική μας ομάδα στο θαύμα του 2004, κάθεται δίπλα δίπλα με τον νυν τεχνικό της «γαλανόλευκης», Ιβάν Γιοβάνοβιτς και βράβευσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την κατάκτηση του Conference League με τον Ολυμπιακό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέλαβε το τιμητικό βραβείο του, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή, που παίρνω αυτό το βραβείο από τα χέρια του Ότο Ρεχάγκελ. Ευχαριστώ πολύ τον σύλλογό μας, τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο για τον σεβασμό που απολαμβάνω εδώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους παίκτες μου, τους βοηθούς μου και όσους δουλεύουν για τον Ολυμπιακό». Ρωτήθηκε, δε, από τον Ντέμη Νικολαΐδη για τη διαφορά ενός τέτοιου τροπαίου για έναν ισπανικό σύλλογο και έναν ελληνικό, τονίζοντας: «Στην Ισπανία όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο. Στη Σεβίλλη, όμως, όλοι το περίμεναν. Στην Ελλάδα ήταν κάτι το απίστευτο. Ήταν μία έκπληξη, οπότε όταν συνέβη το πανηγυρίσαμε όλοι».

Όσο για τον Ρεχάγκελ, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να βραβεύσει τον Μεντιλίμπαρ, του είπε κάτι στο αυτί, με τον Γιάννη Τοπαλίδη να μεταφράζει αργότερα τι είπε ο θρυλικός Γερμανός κόουτς. «Του ευχήθηκε υγεία και επιτυχία», ενώ για το αν τον συμβούλευσε κάτι, απάντησε: «Είναι τόσο καλός που δεν χρειάζεται συμβουλές».

Εξάλλου, στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ βραβεύτηκε και η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού για τη μεγάλη της επιτυχία με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, που ήταν ο τεχνικός των Νέων του Ολυμπιακού, που τους οδήγησε στον άθλο, πήρε τον λόγο και τόνισε: «Πραγματικά είναι πολύ τιμητικό να βρισκόμαστε ανάμεσα σε σημαντικούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε μια πολύ παραγωγική δεκαετία για το ελληνικό ποδόσφαιρο με αξιόλογους προπονητές και παίκτες.

Η επιτυχία του Ολυμπιακού με μόνο Έλληνες θα πρέπει να είναι οδηγός και ένα μονοπάτι πίστης για όλες της ομάδες μας για το τι μπορούμε να καταφέρουμε ως Έλληνες. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τον πρόεδρο, τους διευθυντές, τα παιδιά που είναι εδώ κΑι αυτά που δεν είναι μαζί μας για το ταξίδι που με γέμισε χαρά και περηφάνια.

Εκπαιδεύσαμε ανθρώπους και όχι μόνο ποδοσφαιριστές. Εδώ θα έπρεπε να είναι όλοι οι προπονητές της Ακαδημίας και είμαστε τυχεροί γιατί με τον κύριο Μεντιλίμπαρ μπορούμε να εξελίξουμε αυτά τα παιδιά».

