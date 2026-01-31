Βούλιαξε την Ιταλία, κλείδωσε πρωτιά και πήρε το «καλό» εισιτήριο για τα ημιτελικά η Εθνική

«Κλείδωσε» την πρωτιά του ομίλου της β' φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Γυναικών που διεξάγεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας και τσέκαρε το... καλό εισιτήριο για τα ημιτελικά η Εθνική μας ομάδα!

Στο πιο δύσκολο τεστ που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στη φετινή διοργάνωση, η «γαλανόλευκη» τα πήγε εξαιρετικά απέναντι στην ισχυρή Ιταλία, επικρατώντας των «ατζούρι» με σκορ 15-10 στο «Olympic Pools Complex» του Φούντσαλ!

Λίγους μόνο μήνες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη οδεύει ολοταχώς για μια ακόμη σπουδαία επιτυχία, καθώς, όπως όλα δείχνουν, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης τον ηττημένο του ζευγαριού (Ολλανδία-Ουγγαρία).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας έφτασε στην πολυπόθητη νίκη χάρη στο εκπληκτικό πρώτο οκτάλεπτο, εκεί όπου με σύμμαχο την άμυνα προηγήθηκε με 6-1. Στη συνέχεια, παρά την πίεση και την προσπάθεια αντεπίθεσης των Ιταλίδων, η Εθνική διαχειρίστηκε εξαιρετικά το πάνω χέρι στο σκορ και έφτασε έτσι στο θετικό αποτέλεσμα!

Πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα ήταν η Βασιλική Πλευρίτου με 4 τέρματα, με τη Ελένη Ξενάκη να ακολουθεί με 3 και τις Ελευθερία Πλευρίτου, Ελένη Νίνου και Χριστίνα Σιούτη να πετυχαίνουν από δύο γκολ. Θυμίζουμε πως αύριο (01/02, 20:45) η Εθνική αντιμετωπίζει την Κροατία για την ολοκλήρωση της β' φάσης.

Το ματς:

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε εξαιρετικά στον αγώνα απέναντι στην Ιταλία, κυριαρχώντας και επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό από την αρχή μέχρι το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου! Με τα «γαλανόλευκα» μπλοκ να έχουν υψώσει ένα... τείχος μπροστά από την εστία της Σταματοπούλου, οι πολίστριες του Χάρη Παυλίδη πραγματοποίησαν μια εκπληκτική πρώτη περίοδο, «κλειδώνοντας» τις αντίπαλές τους. Με την Ελευθερία Πλευρίτου να πετυχαίνει δύο γκολ, την αδελφή του, Βασιλική ακόμη ένα και την Ελένη Ξενάκη να σκοράρει στην παίκτρια παραπάνω, η Ελλάδα προηγήθηκε με 4-0 στο 6λεπτο! Οι Ιταλίδες, που είχαν «σπαταλήσει» δύο φάσεις με παίκτρια παραπάνω, μείωσαν στο σκορ με πέναλτι της Γκιουστίνι στα 80'', με την Ειρήνη Νίνου να «χτυπά» δύο φορές στο τελευταίο λεπτό για το εντυπωσιακό 6-1 του πρώτου οκταλέπτου!

Σε πιο αργό τέμπο κινήθηκε η δεύτερη περίοδος, με την Εθνική μας να δυσκολεύεται στο να τελειώσει τις φάσης που δημιούργησε, καθώς, από τη μία βελτιώθηκε η άμυνα των «ατζούρι» και από την άλλη, η μπάλα σταμάτησε σε αρκετές περιπτώσεις στο δοκάρι. Οι τυπικά φιλοξενούμενες μείωσαν σε 6-2 στο 10ο λεπτό με νέο πέναλτι, αυτή τη φορά από την Ρανάλι, ενώ, τρία λεπτά αργότερα, η Ταμπάνι «ροκάνισε» και άλλο τη διαφορά. Η Ελλάδα «ξεκόλλησε» επιθετικά μετά από οκτώ αγωνιστικά λεπτά, όταν στο φινάλε του ημιχρόνου, η Χριστίνα Σιούτη με τέρμα στην παίκτρια παραπάνω, έγραψε το 7-3.

Σε... ματς ροντέο εξελίχθηκε το τρίτο οκτάλεπτο του μεγάλου αυτού αγώνα, καθώς, η Ιταλία μπήκε πολύ δυναμικά και με δύο γρήγορα γκολ μέσα σε μόλις 80 δευτερόλεπτα, μείωσε στο 7-5, ξαναμπαίνοντας στη διεκδίκηση του ματς. Σιούτη και Τριχά με δύο όμορφα τέρματα έδωσαν εκ νέου «αέρα» 4 τερμάτων στην Εθνική (9-5), με τις «ατζούρι» να απαντούν με ένα γρήγορο δικό τους 2-0 για το 9-7 στο 20ό λεπτό. Κάπου εκεί, η Ελλάδα... γύρισε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, βγάζοντας μεγάλες άμυνες και με εξαιρετική ευστοχία στο εμπρός μέρος της πισίνας, βρήκε τρία γκολ στο τελευταίο τρίλεπτο με τις Βασιλική Πλευρίτου και Ελένη Ξενάκη (2), διαμορφώνοντας το 12-7 του οκταλέπτου.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, η «γαλανόλευκη» διαχειρίστηκε εξαιρετικά το υπέρ της προβάδισμα και τα δύο τέρματα της Βασιλικής Πλευρίτου και το ένα της Μαρίας Πάτρα, «απάντησε» στα αντίστοιχα των Ιταλίδων, φτάνοντας στη νίκη με το εντυπωσιακό 15-10!

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3.

ΕΛΛΑΔΑ(Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι 2, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι 2, Μπιανκόνι 1, Μαρλέτα, Ρανάλι 1, Κοκιέρε 1 , Μπετίν2ι, Σανταπάολα, Πάπι 1, Μετζάτο.

