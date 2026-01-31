Σημαντική οικονομική «ανάσα» έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η φετινή ευρωπαϊκή παρουσία των συλλόγων, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει θέση στην πρώτη δεκάδα των εσόδων από τις διοργανώσεις της UEFA. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Football Meets Data, μετά την ολοκλήρωση των League Phases σε Champions, Europa και Conference League, η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει συνολικά 78,6 εκατομμύρια ευρώ, καταλαμβάνοντας την 9η θέση στη σχετική λίστα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επίδοση έπαιξε το γεγονός ότι και οι τέσσερις εκπρόσωποι της χώρας συνεχίζουν στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με την Ένωση μάλιστα να βρίσκεται ήδη απευθείας στους «16» του Conference League.

Στην κορυφή της λίστας δεσπόζει η Αγγλία, η οποία με το απόλυτο των συμμετοχών (9/9 ομάδες) έχει ξεπεράσει τα 566 εκατ. ευρώ, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τη δεύτερη Ισπανία με 357,2 εκατ. ευρώ και την τρίτη Γερμανία με 331,6 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία.

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία της Κύπρου, η οποία βρίσκεται στην 14η θέση με έσοδα 46 εκατ. ευρώ.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.