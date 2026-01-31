Λογαριασμός
Τελική προσπάθεια από ΠΑΟΚ για τον Σάντσες - Ανέβασε στα 4 εκατ. την προσφορά του

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε νέα προσφορά, που είναι και η τελική του, για την απόκτηση του Σάντσες 

Χόρχε Σάντσες

Την τελευταία του προσφορά για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Κρους Ασούλ.

Την πληροφορία αυτή μεταφέρει ο δημοσιογράφος Χεράρδο Γκονσάλες, ο οποίος εκτιμά ότι η απόσταση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής σε είναι μεγάλη.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι ο Δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3,5 εκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που η ομάδα του ζητά 4 εκατομμύρια δολάρια.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες είχε καταθέσει και άλλη πρόταση, μικρότερη, η οποία δεν έγινε αποδεκτή.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
