Τελική προσπάθεια από ΠΑΟΚ για τον Σάντσες - Ανέβασε στα 4 εκατ. την προσφορά του

Την τελευταία του προσφορά για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Κρους Ασούλ.

Την πληροφορία αυτή μεταφέρει ο δημοσιογράφος Χεράρδο Γκονσάλες, ο οποίος εκτιμά ότι η απόσταση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής σε είναι μεγάλη.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι ο Δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3,5 εκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που η ομάδα του ζητά 4 εκατομμύρια δολάρια.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες είχε καταθέσει και άλλη πρόταση, μικρότερη, η οποία δεν έγινε αποδεκτή.

🚂🚨 Situación Jorge Sánchez



Cruz Azul espera recibir 4 MDD por Jorge Sánchez, mientras que el PAOK no contempla pagar más de 3.5 MDD.

⁰La última propuesta del club griego estuvo por debajo de esa cifra. pic.twitter.com/E3H8mfeXpJ — Gerardo González (@gerardoo_gh) January 30, 2026

