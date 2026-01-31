Φάκελος Μαντσίνι: Μια πορεία ασανσέρ στον Παναθηναϊκό και το βράδυ στην Λαμία

Μετά από τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Ντάνιελ Μαντσίνι αποτελεί και τυπικά παρελθόν για τους “πράσινους”, αφού δεν υπολογιζόταν πλέον από τον Ράφα Μπενίτεθ στην ομάδα. Ο Αργεντίνος αποτέλεσε μια περίεργη περίπτωση παίκτη που ναι μεν προσέφερε, αλλά δέχτηκε σφοδρή κριτική για ορισμένα λάθη του.

Μετά από τρεις σεζόν στο “τριφύλλι”, ο Μαντσίνι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ. Ήταν προσωπική επιλογή της διοίκησης να έρθει στην ομάδα τον Ιανουάριο του 2023. Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ήταν ο Ντάνιελ καλός ή κακός;

