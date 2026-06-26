Σενάρια στην Τουρκία για επιστροφή Όσμαν στην Εφές: «Είπε ήδη το ναι»

Για επικείμενη επιστροφή του Τζέντι Όσμαν στην Αναντολού Εφές κάνει λόγο η τουρκική Fanatik. Η εφημερίδα της γειτονικής χώρας αναφέρει πως ο Τούρκος φόργουορντ έχει ήδη πει το «ναι» στην ομάδα που τον ανέδειξε και θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, αν και όσα αναφέρονται δεν επιβεβαιώνονται.

«Ο Όσμαν επιστρέφει σπίτι μετά από εννιά χρόνια! Η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, ο Τζέντι πρόκειται επίσης να αποχαιρετήσει την Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας χωρίσει τους δρόμους του με τον Αταμάν, προσέλαβε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως νέο προπονητή του, και έχει μαθευτεί ότι ο Όσμαν είναι επίσης ανοιχτός στο να φύγει και έχει αποδεχτεί την προσφορά της Εφές, που αναμένεται να καταβάλει ένα buy out, μετά το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή. Ο διεθνής άσος αγωνίστηκε στην Εφές μεταξύ 2011 και 2017», αναφέρει το τουρκικό Μέσο.

Ο Όσμαν, που αυτές τις μέρες είναι στην Κωνσταντινούπολη για την προετοιμασία της εθνικής Τουρκίας για τα «παράθυρα», έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ως το 2027 έχοντας υπογράψει επέκταση τον Απρίλιο του 2025.

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