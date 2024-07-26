Μία ακόμα προσθήκη στο ρόστερ του για τη νέα σεζόν έκανε σήμερα (26/07) ο Βόλος, που απέκτησε και τον Νεμάνια Μίλετιτς, χωρίς να γνωστοποιήσει την χρονική διάρκεια του συμβολαίου των δύο πλευρών.

Ο 33χρονος Σέρβος στόπερ αγωνίστηκε την τελευταία διετία στην Ομόνοια, με την οποία μάλιστα κέρδισε και το κυπριακό Κύπελλο, το 2023.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ομάδας της Μαγνησίας:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου κεντρικού αμυντικού Nemanja Miletic.

O Nemanja Miletic αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΠΑΕ Βόλος και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Nemanja Miletic τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ομόνοια έχοντας συνολικά 63 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ στο παρελθόν έκανε σπουδαία καριέρα στην Partizan όπου σε 5 σεζόν είχε καταγράψει 166 συμμετοχές και 9 γκολ. Επιπλέον μεταξύ άλλων έχει φορέσει τη φανέλα των Westerlo, Vojvodina, Borac Cacak και Sloga Kraljevo.

Ο Nemanja Miletic έχει φορέσει και 3 φορές τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Nemanja Miletic στην οικογένεια της».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.