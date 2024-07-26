Λογαριασμός
Ανακοίνωσε και Μίλετιτς ο Βόλος

Νέα μεταγραφή για τον Βόλο, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα (26/07) την απόκτηση του Σέρβου κεντρικού αμυντικού Νεμάνια Μίλετιτς

Μίλετιτς

Μία ακόμα προσθήκη στο ρόστερ του για τη νέα σεζόν έκανε σήμερα (26/07) ο Βόλος, που απέκτησε και τον Νεμάνια Μίλετιτς, χωρίς να γνωστοποιήσει την χρονική διάρκεια του συμβολαίου των δύο πλευρών.

Ο 33χρονος Σέρβος στόπερ αγωνίστηκε την τελευταία διετία στην Ομόνοια, με την οποία μάλιστα κέρδισε και το κυπριακό Κύπελλο, το 2023.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ομάδας της Μαγνησίας:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου κεντρικού αμυντικού Nemanja Miletic.

O Nemanja Miletic αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΠΑΕ Βόλος και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Nemanja Miletic τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ομόνοια έχοντας συνολικά 63 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ στο παρελθόν έκανε σπουδαία καριέρα στην Partizan όπου σε 5 σεζόν είχε καταγράψει 166 συμμετοχές και 9 γκολ. Επιπλέον μεταξύ άλλων έχει φορέσει τη φανέλα των Westerlo, Vojvodina, Borac Cacak και Sloga Kraljevo.

Ο Nemanja Miletic έχει φορέσει και 3 φορές τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Nemanja Miletic στην οικογένεια της».

