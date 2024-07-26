Ανακοίνωσε Μάικ Μάιλς ο Άρης

Μία ακόμη κίνηση για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής ανακοίνωσε ο Άρης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης απέκτησε με κάθε επισημότητα τον Αμερικανό γκαρντ Μάικ Μάιλς, ο οποίος την περασμένη σεζόν έπαιξε με την θυγατρική ομάδα των Ντάλας Μάβερικς, τους Texas Legends, μετρώντας στην G-League 12.1 πόντους (40.3% στο τρίποντο), 2.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ κατά μέσο όρο.

Τις τελευταίες εβδομάδες συμμετείχε στο Summer League του Λας Βέγκας με τους Χιούστον Ρόκετς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Midea ανακοινώνει την απόκτηση του Mike Miles JR για την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

Ο Mike Miles JR γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου του 2002 και με ύψος 1.88μ. αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Midea φοίτησε στο Lancaster High School, στα γυμνασιακά χρόνια του. Στην 3η χρονιά του μέτρησε 18.5 πόντους, 4.5 ασίστ και 2.3 κλεψίματα ανά αγώνα και στην τελευταία, 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα κατά μέσο όρο, επιδόσεις που του χάρισαν τους τίτλους του SportsDayHS All-Area Player of the Year και του Class 5A Player of the Year.

Ο Miles JR είχε πολλές προτάσεις από κολέγια και επέλεξε το Texas Christian University. Στη ρούκι χρονιά του στο NCAA είχε 13.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ, κερδίζοντας μια θέση στην καλύτερη ρούι πεντάδα της περιφέρειας Big 12.

Στη δεύτερη σεζόν του (2021-22) μέτρησε 15.4 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ, επιδόσεις που του χάρισαν μια θέση στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της περιφέρειας.

Η τρίτη χρονιά του ήταν ακόμα καλύτερη, με 17.9 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, με μία θέση εκ νέου στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Big 12.

Το καλοκαίρι του 2023 ο 22χρονος γκαρντ δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ, χωρίς να καταφέρει να επιλεγεί. Υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Dallas Mavericks, οι οποίοι στη συνέχεια τον αποδέσμευσαν, με αποτέλεσμα να μεταπηδήσει στη θυγατρική ομάδα τους, Texas Legends. Στην G-League είχε 12.1 πόντους με 40.3% στο τρίποντο, 2.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ.

Ο Miles JR εκπροσώπησε την Εθνική Ομάδα U19 των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2021, στη Λετονία, μετρώντας 9.1 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ και βοηθώντας τους Αμερικανούς να κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πήρε μέρος στο Summer League του Las Vegas με τη φανέλα των Houston Rockets και πλέον είναι παίκτης του ΑΡΗ Midea».

