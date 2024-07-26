Παναθηναϊκός: Έγινε επαγγελματίας ο Μπόκος

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό υπέγραψε σήμερα (26/07) ο Γιάννης Μπόκος, με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των «πράσινων»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Γιάννη Μπόκο. Ο Μπόκος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 03 Φεβρουαρίου του 2007 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2014 στον Ατέρμονα Κιλκίς. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2020 και έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Γιάννης Μπόκος ανέφερε:

«Πρώτα απ΄ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου δίνει, αλλά και για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Το συμβόλαιο αυτό αποτελεί μια επιβράβευση για μένα και θα κάνω ότι μπορώ για να δικαιώσω τον Σύλλογο».

