Βιτόρια: «Η επιμονή μας επιβραβεύτηκε...»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύκολα 1-0 της Athens Kallithea για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Γερεμέγεφ να λυτρώνει για ακόμα μια φορά το «τριφύλλι», που πλησίασε στους δύο βαθμούς τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Σημαντική συνεισφορά στο να καταφέρουν οι «πράσινοι» να κάμψουν την αντίσταση των φιλοξενουμένων είχε και ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος είδε τις δύο από τις αλλαγές τους να συνεργάζονται και να χαρίζουν μια σημαντική νίκη στην ομάδα.

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην επιμονή και την υπομονή που έδειξε η ομάδα του, καθώς επίσης και τους τρόπους που προσπαθούσενα διασπάσει την αμυντική γραμμή της Athens Kallithea.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Eίχαμε επιμονή και υπομονή απέναντι σε μία ομάδα που έχει κάνει ζημιά στους μεγάλους και είναι δυσκολοκατάβλητη, που προσπαθεί και πετυχαίνει γκολ στο τέλος και δε τα παρατάει ποτέ.

Στο πρώτο μέρος παίξαμε πολύ καλά θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ. Στην επανάληψη ξέραμε πως με παίκτη λιγότερο θα κλείσουν τους χώρους, εμείς προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους να σκοράρουμε, είτε με μακρινά σουτ είτε με επιθέσεις από τα πλάγια και η επιμονή μας επιβραβεύτηκε».

