Ήταν δύσκολο. Ήθελε ψυχραιμία. Καθαρό μυαλό. Η πίεση που ασκούσε, δεν απέδιδε. Κι όμως, πανικός δεν υπήρξε. Αυτό που υπήρξε ήταν οι καθοριστικές αλλαγές του Βιτόρια. Γερεμέγεφ και Μαντσίνι μπήκαν από τον πάγκο και έκριναν το παιχνίδι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Ο υψηλόσωμος φορ ήταν αυτός που στο 82’ με κεφαλιά από σέντρα του Αργεντινού διαμόρφωσε το τελικό 1-0, για την 6η διαδοχική νίκη των «πράσινων» σε όλες τις διοργανώσεις και τα 10 θετικά αποτελέσματα του Πορτογάλου κόουτς σε 12 παιχνίδια.

Όπως το έκανε και στην Τρίπολη πριν από περίπου 15 μέρες, έτσι και αυτό το βράδυ της Κυριακής, λίγο πριν τη διακοπή των εορτών των Χριστουγέννων, ο Σουηδός φορ ήταν λυτρωτής, με τα δυο του τέρματα στη φετινοί Stoiximan Super League να έχουν χαρίσει 6 βαθμούς.

Πώς έπαιξαν:

Ο Ρουί Βιτόρια τοποθέτησε τον Ντραγκόφσκι στα γκολπόστ και την τετράδα των Βαγιαννίδη, Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς μπροστά του. Ο Αράο είχε τους Μπακασέτα και Ουναΐ στηρίγματα, ο Τετέ με τον Τζούρισιτς ήταν στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή.

Ο Πριόνας στο τελευταίο του ματς στον πάγκο της Athens Kallithea ως υπηρεσιακός κόουτς, προτού αναλάβει ο Μαλεζάς, είχε τον Μπερναμπέ στα δοκάρια και την αμυντική τετράδα των Μανθάτη, Πασαλίδη, Τσιβελεκίδη και Καινούργιο. Οι Ματίγια, Σοΐρι και Ντιμπά ήταν στα χαφ, με τους Μουτίνιο – Βαλμπουενά – Ντεμέτριους μπροστά.

Το ματς:

Προφανώς το αριθμητικό πλεονέκτημα που ήρθε λίγο μετά το πρώτο ημίωρο αποτέλεσε… ευχή και κατάρα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό, διότι από τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι η Athens Kallithea εξ αρχής ήθελε να έχει πολλά κορμιά στα μετόπισθεν, αυτό έγινε αυτοσκοπός μετά την ανατροπή της αριθμητικής ισορροπίας.

Οι «πράσινοι» του Βιτόρια είναι πλέον ομάδα που παίζει την μπάλα κάτω, που έχει άμεσες συνεργασίες, που τα «φτερά» με Μλαντένοβιτς – Τζούρισιτς και Βαγιαννίδη – Τετέ συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και τα μπασίματα προς την περιοχή. Αλλά την ίδια στιγμή οι Ουναΐ, Μπακασέτας, Ιωαννίδης επιχειρούσαν να φτιάξουν φάσεις από πιο κεντρικά σημεία.

Η πρώτη εξαιρετική φάση στο ματς ήρθε για τους φιλοξενούμενους στο 12’, όταν ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό ένα σουτ του Βαλμπουενά, για να έρθει η απάντηση του «τριφυλλιού» με δοκάρι του Τετέ στο 17’ σε χαμηλό τελείωμα από αριστερά. Η ομάδα του Πριόνα λίγο πριν το ημίωρο είχε καταφέρει να διώξει τη μεγάλη πίεση από τα μετόπισθέν της, αλλά όλα άλλαξαν στο 33’.

Ο Μουτίνιο πήρε δεύτερη κίτρινη (η πρώτη στο 19’) κι έφυγε αδιαμαρτύρητα από το ματς, με τους «πράσινους» πια να έχουν παίκτη παραπάνω και να καλούνται να «ξεκλειδώσουν» την 5άδα της άμυνας (με 3 στόπερ και 2 φουλ μπακ) των φιλοξενούμενων. Αυτή η νέα συνθήκη προκάλεσε ένα συγκεκριμένο μοτίβο στο δεύτερο μέρος. Η ομάδα του Πριόνα δεν βγήκε καν από την περιοχή της και ο Παναθηναϊκός πάλευε να βρει «χαραμάδες» για να φτάσει στα γκολ. Ο Μαντσίνι πήρε τη θέση του Τζούρισιτς, ο Μαξίμοβιτς μπήκε αντί του Αράο, ο Γερεμέγεφ πέρασε στο τελευταίο 20λεπτο για ν’ αποτελέσει ακόμα μια απειλή για τα γκολπόστ του Μπερναμπέ.

Ο τελευταίος ήταν τυχερός όταν ο Χάνουσεκ κόντραρε στο 74’ την κεφαλιά του Ιωαννίδη από το δεύτερο δοκάρι, ενώ, ο πορτιέρε της Athens Kallithea αντέδρασε τρομερά στο δυνατό, αλλά προς το κέντρο της εστίας, σουτ του Γέντβαϊ λίγο αργότερα. Τελικά στο 82’, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με κεφαλιά από γέμισμα του Μαντσίνι διαμόρφωσε το τελικό 1-0 για να λυτρώσει το «τριφύλλι», να μειώσει την απόσταση από την κορυφή και να κάνει χαρούμενα τα φετινά, πράσινα Χριστούγεννα.

MVP: Μα, θέλει κι ερώτημα; Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός με το 2ο φετινό του τέρμα στη Stoiximan Super League και 6ο σε ολόκληρη τη σεζόν μαζί με τα ευρωπαϊκά προκριματικά, πρόσφερε ακόμα μια πολύτιμη νίκη μετά από εκείνη στην Τρίπολη.

Η σφυρίχτρα: Ο Άγγελος Ευαγγέλου ορθά «κιτρίνισε» τον Μλαντένοβιτς στο 10ο λεπτό για τη «βουτιά» στην περιοχή, ορθά έδειξε και τις δύο κίτρινες σε ελάχιστα λεπτά στον Μουτίνιο που έφυγε αδιαμαρτύρητα από το γήπεδο στο 33’. Κλήθηκε να διαχειριστεί αρκετά νεύρα παικτών στα τελευταία λεπτά, ενώ, έβγαλε και μια κίτρινη στον Ιωαννίδη που… καθυστερούσε να βγει στην αλλαγή του. Απέβαλε κι από ένα μέλος των επιτελείων των δύο ομάδων. Δεν έχασε τον έλεγχο γενικότερα…

