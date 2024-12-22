Κανείς δεν «χαμογέλασε» στις Σέρρες με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό να μην μπορεί να ξεκολλήσει με τίποτα από το 0-0, για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Και οι δύο ομάδες ήθελαν να αποφύγουν πάση θυσία την ήττα και έδωσαν την απαραίτητη σημασία στα αμυντικά του καθήκοντα, με την επίθεση να μένει παραμελημένη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο 45λεπτο υπήρξαν κάποιες επικίνδυνες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, αλλά με τους Τσάβες και Γκουγκεσασβίλι να βρίσκονται συνεχώς σε ετοιμότητα, το σκορ δεν άλλαξε σε κανέναν σημείο του παιχνιδιού.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Χουάν Φεράντο επέλεξε να αγωνιστεί με σύστημα 4-1-4-1 με τον Γκουγκεσασβίλι κάτω από τα δοκάρια. Για τετράδα στην άμυνα επέλεξε τους Δεληγιαννίδη, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον και Φαρές, ενώ στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Στάικος, Ζελέν και Χατζηστραβός. Αριστερά έπαιξε ο Σοφιανός, δεξιά ο Τομάς και το κενό του Μπεντακόρ κάλυψε ο Σαλαζάρ.

Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Πετράκης επέλεξε η ομάδα του να παίξει με σύστημα 3-5-2 με τον Τσάβες στο τέρμα. Η τριάδα στην άμυνα απαρτιζόταν από τους Στάγιτς, Παντελάκη και Σιέλη και στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μπουζούκης, Πέρες και Λιάβας. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Τορεχόν, τη δεξιά ο Μαυρίας, ενώ δίδυμο στην επίθεση επιλέχθηκαν οι Λαχούντ και Μαϊντέβατς.

Το ματς:

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν ιδιαίτερα κακό σε ποιότητα και θέαμα, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται αισθητά για να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στα αντίπαλα καρέ που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα γκολ.

Πρώτη αξιόλογη ευκαιρία του ματς ήρθε με την ολοκλήρωση 30 λεπτών. Μετά από μία φάση διαρκείας η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Φαρές, με τον Αλγερινό να επιχειρεί απευθείας το σουτ, το οποίο όμως δεν βρήκε στόχο.

Η απάντηση από τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 33ο λεπτό με τον Λιάβα να εξασφαλίζει λίγο χώρο για τον εαυτό του έξω από την περιοχή των Σερραίων και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα ελάχιστα εκατοστά δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Γκουγκεσασβίλι, με το 0-0 να παραμένει.

Μετά από όμορφη κυκλοφορία της μπάλας, ο Λιάβας έκανε την λόμπα προς τον Τορεχόν που είχε μπει με αξιώσεις στην περιοχή του Πανσερραϊκού. Ο Αργεντινός έγινε αποδέκτης της μπάλας και από πλάγια θέση επιχείρησε να σκοράρει. Η μπάλα τελικά χτύπησε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, με αυτή τη φάση του 38ου λεπτού να περνάει ανεκμετάλλευτη.

Η σπουδαιότερη ευκαιρία του 45λέπτου ήρθε λίγο πριν ο διαιτητής στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Με μία ωραία προσπάθεια ο Μπουζούκης στο 44’ βρέθηκε έξω από την περιοχή των γηπεδούχων. Με το αριστερό εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» και ανάγκασε τον Γεωργιανό κίπερ σε μία εντυπωσιακή απόκρουση, διώχνοντας την μπάλα με δυσκολία σε κόρνερ.

Δυναμικά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Τομάς να ελέγχει τα αντανακλαστικά του Τσάβες. Ο Ουρουγουανός δοκίμασε ένα τρομερό σουτ από μακρινή απόσταση, με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να διώχνει με υπερένταση σε κόρνερ, στο 47ο λεπτό.

Σπουδαία ευκαιρία σπατάλησαν οι φιλοξενούμενοι στο 60ο λεπτό. Ο Μαυρίας έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή και πάσαρε στον Λιάβα. Αυτός με μία υπέροχη ατομική ενέργεια ξεμαρκαρίστηκε και εκτέλεσε από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής. Εκεί με τα ακροδάχτυλα ο αντίπαλος κίπερ έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ.

Ο Μπελεβώνης είχε την ευκαιρία μερικά λεπτά αφού πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, να βάλει την ομάδα του σε θέση οδηγού. Στο 64ο ο νεαρός επιθετικός πετάχτηκε μπροστά από τον Γκουγκεσασβίλι και προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Γεωργιανός όμως αντέδρασε υποδειγματικά και αποσόβησε τον κίνδυνο.

Τελευταία επικίνδυνη φάση της αναμέτρησης ήρθε στο 74ο λεπτό. Με μία εξαιρετική σέντρα ο Δεληγιαννίδης βρήκε το κεφάλι του Τομάς, αλλά αυτός δεν κατάφερε να δώσει στη μπάλα τροχιά προς την εστία με το 0-0 να παραμένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

MVP: Κορυφαίος της αναμέτρησης είναι αδιαμφισβήτητα ο Γεωργιανός τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού, με τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει με επιτυχία όποια τελική προσπάθεια πραγματοποιούσαν οι παίκτες του Παναιτωλικού.

Η σφυρίχτρα: Δεν είχε πολλές δύσκολες αποφάσεις να πάρει ο διαιτητής Τσαγκαράκης της αναμέτρησης και όπου χρειάστηκε να επέμβει το έκανε με μεγάλη επιτυχία, παίρνοντας έναν καλό βαθμό στη σημερινή αναμέτρηση.

Οι 11άδες της αναμέτρησης:

Πανσερραϊκός (Χ. Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον, Φαρές, Ζέλεν, Σοφιανός (63' Ντέλετιτς), Χατζηστραβός (85' Γκίγκιτς), Στάικος, Τόμας, Σάλαζαρ.

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Σιέλης, Παντελάκης, Στάγιτς, Μαυρίας, Σίλβα, Πέρες (87' Νικολάου), Λιάβας, Μπουζούκης (71' Μιγκέλ), Λαχούντ (59' Μπελεβώνης), Μαϊντέβατς (71' Ρόα).

