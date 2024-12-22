Και επίσημα στη Μακάμπι από την Άλμπα ο Τρέβιον Γουίλιαμς

Μια πολύ σημαντική προσθήκη για την front line της έκανε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς απέκτησε τον Τρέβιον Γουίλιαμς από την Άλμπα Βερολίνου.

Η ομάδα του λαού εδώ και ημέρες είχε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη γερμανική ομάδα για την απόκτηση του Αμερικανού, με τις δύο πλευρές να βρίσκουν τη χρυσή τομή και ο Γουίλιαμς να γίνεται κάτοικος Ισραήλ.

Ο 24χρονος σέντερ, που βρισκόταν στα «ραντάρ» του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα ως πιθανός αντικαταστάτης του Μόουζες Ράιτ, μετράει μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα 10,8 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

