Ο Βιν Ντίζελ έριξε... βόμβα τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/12) αναφορικά με τη νέα ταινία του Fast & Furious.

Ο 58χρονος Αμερικανός ηθοποιός που έχει συμμετάσχει σε όλες τις ταινίες του χολιγουντιανού σίκουελ, δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή του φωτογραφία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αποκαλύπτοντας πως έχει γραφτεί ρόλος στο «Fast & Furious 11» για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Φήμες υπήρχαν εδώ και καιρό, ωστόσο, για πρώτη φορά κάποιος από τον κόσμο των «μαχητών των δρόμων» μιλά δημόσια για τη συμμετοχή του «CR7», με την εν λόγω ταινία να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027.

Μένει να δούμε αν επιβεβαιωθεί το ποστάρισμα του «Ντομ Τορέτο».

