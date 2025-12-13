Ο ΠΑΟΚ γυρίζει σελίδα μετά την ισοπαλία 3-3 στην έδρα της Λουντογκόρετς, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, και στρέφει την προσοχή του στο αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων» είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί κόπωση και απουσίες, γνωρίζοντας πως το παιχνίδι στο Περιστέρι έχει χαρακτήρα «υποχρεωτικού διπλού» στη μάχη της κορυφής.

Μετά το ευρωπαϊκό ματς, όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στη Βουλγαρία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά, με εξαίρεση τους Λόβρεν, Σάστρε, Πέλκα, Γιακουμάκη και Μιχαηλίδη, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η σημερινή προπόνηση, που ξεκινά το πρωί στις 10:00, ουσιαστικά ολοκληρώνει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, με τον Ρουμάνο τεχνικό να «κλειδώνει» τις σκέψεις του για τη βασική ενδεκάδα. Το απόγευμα, η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα με πτήση τσάρτερ.

Είναι δεδομένο πως ο Δικέφαλος θα παρουσιαστεί με αλλαγές σε σχέση με το σχήμα που αγωνίστηκε απέναντι στη Λουντογκόρετς, καθώς ο Λουτσέσκου θέλει φρεσκάδα και ένταση απέναντι σε έναν Ατρόμητο που παραδοσιακά είναι ανταγωνιστικός στην έδρα του. Παίκτες όπως οι Τέιλορ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Μύθου βρίσκονται ψηλά στη λίστα για να πάρουν φανέλα βασικού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.