Προτάσεις μεγαλύτερες από 15 εκατομμύρια για τον Πιρόλα θέλει ο Ολυμπιακός

Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός δέχεται προτάσεις μόνο από 15 εκατομμύρια ευρώ και μεγαλύτερες για τον Πιρόλα

Προτάσεις μεγαλύτερες από 15 εκατομμύρια ευρώ θα συζητήσει ο Ολυμπιακός για τον Πιρόλα.

Αυτό υποστηρίζει ο Εμρέ Κονούρ, Τούρκος δημοσιογράφος ο οποίος ασχολείται με τις μεταγραφές στην Ευρώπη, μεταφέροντας την πληροφορία ότι η Ρομα θέλει να κάνει δικό της τον Ιταλό άσο.

«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον αμυντικό του Ολυμπιακού, Λορέντσο Πιρόλα. Ο ελληνικός σύλλογος, απαιτεί πάνω από 15 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Ο Πιρόλα πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κονούρ.

Πηγή: sport-fm.gr

