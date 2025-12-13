Προτάσεις μεγαλύτερες από 15 εκατομμύρια ευρώ θα συζητήσει ο Ολυμπιακός για τον Πιρόλα.

Αυτό υποστηρίζει ο Εμρέ Κονούρ, Τούρκος δημοσιογράφος ο οποίος ασχολείται με τις μεταγραφές στην Ευρώπη, μεταφέροντας την πληροφορία ότι η Ρομα θέλει να κάνει δικό της τον Ιταλό άσο.

«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον αμυντικό του Ολυμπιακού, Λορέντσο Πιρόλα. Ο ελληνικός σύλλογος, απαιτεί πάνω από 15 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Ο Πιρόλα πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κονούρ.

🚨🆕 #ASRoma 🇮🇹 AS Roma are interested in Olympiacos defender Lorenzo Pirola!



💰 The Greek club demand over €15M to start talks.



📌 Pirola has recently signed a new contract with Olympiacos. pic.twitter.com/fJubcjyge9 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 13, 2025

